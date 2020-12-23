「最後無萊豬晚餐」取消！　林為洲：餐點轉送給弱勢團體

▲國民黨團宣布取消動員群眾守夜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院會24日將議決含萊克多巴胺豬肉進口等相關行政命令及法案，國民黨與公民團體原定23日在立法院外舉辦「最後的無萊豬晚餐」晚會，由於新冠肺炎疫情升溫，國民黨團總召林為洲緊急宣布，取消所有戶外動員活動，改為線上直播，另外，因「最後無萊豬晚餐」的食材皆已下訂，將由黨中央負責分送給弱勢公益團體，不會浪費。

林為洲23日下午緊急召開記者會宣布，第一，23、24日群眾動員活動全部取消；第二，濟南路守夜活動繼續，但只有委員、秘書，規模縮小，第三，民團表演活動照常，但會提早在九點結束，接著一起守夜，所有活動改為線上直播。

林為洲表示，最主要的原因是因為疫情突然升高，有可能爆發國內群聚傳染，因此配合防疫指揮中心宣告的大型聚會指引規範，所謂大型活動定義是500人以上，不論室內、室外，需全程戴口罩、禁止飲食、量體溫，落實實名制。

林為洲進一步說明，考量到活動現場除了動員群眾以外，可能會有很多臨時會參加的民眾，因難以確保實名制登記，因此決定取消動員，改為線上直播進行，另外，24日表決當天，原訂由歷任黨主席帶隊，每小時繞行立法院表達訴求，以及場外轉播等活動也一併取消，戰場回到立法院內的攻防。

▲國民黨原先搭建的反萊豬晚會主舞台。（圖／記者楊蕓攝）



林為洲表示，現在防疫優先，大家也要共體時艱，因此用最嚴格標準配合防疫措施，若現場超過500人都會勸離，若低於500人，國民黨也將嚴格要求實名制、戴口罩、量體溫等防疫措施，盡量做到滴水不漏，不希望成為防疫破口。

至於原訂23日晚間舉辦「最後無萊豬晚餐」，備有民主香腸、魯肉飯、貢丸湯、四神湯等，因食材都已向業者下訂，林為洲表示，將由黨中央負責分送給弱勢公益團體，不會浪費。

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