連公司也騙！長榮決定開除染疫機師　網群情激憤

記者林彥臣／綜合報導

造成台灣時隔253天再現本土病例的感染源頭「案765例」紐西蘭機師，其所屬的長榮航空以該名機師違反防疫規範，經紀律委員會一致決議，做出免職處分，即日生效。相關消息在PTT上引發許多網友的討論，甚至又網友加碼要求應該要提告這名機師。

▲長榮航空發出聲明，將染疫的案765紐西蘭機師開除。（圖／記者李毓康攝）



案765例紐西蘭機師除了違反居家檢疫相關規定外出，造成台灣本土感染破口之外，在事發之後的疫調，也對行蹤交代不清，還是經由警方調查才釐清足跡，甚至隔離治療期間還相當不配合，因此遭到開除的消息傳到PTT上之後，依舊是群情激憤。

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▲由於紐西蘭機師在疫調與隔離治療都相當不配合，即使遭到開除還是讓網友群情激憤。（圖／記者莊喬迪攝）



有網友留言表示，「免職還要賠償公司名譽啊」、「薪水扣下來拿來付醫療費」、「政府再把那個機師鞭刑一下就更完美啦」、「這種不開除幹以後每個機師都亂搞」、「疫情都快一年了，根本就該當他是劫機犯處理」、「台灣應該告這個機師讓他破產+關，他才會知他做錯了什麼，讓他在業界永遠都混不下」。

還有網友分析，「一開始低聲下氣好好說，不要說謊，我相信台灣人反應還不會這麼大，長榮航空也可能極力保他，現在好啦！說謊又硬拗台灣人害他，提油救火最佳示範！」

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