案771密切接觸者27人「部分有症狀」　鄭文燦：二採下午出爐

▲案771密切接觸27人部分有症狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

253天本土0確診破功！國內22日新增本土案例，為案765的機師以及與他密切接觸的案771。由於案771女子活動範圍遍及北桃地區，目前衛生局已加強追蹤其活動史，並匡列出171名接觸者，而初步一採為陰性，但其中密切接觸的27人部分有症狀，桃園市長鄭文燦表示，預計二採結果將在23日下午出爐，市府也將持續追蹤。

桃園市23日召開市政會議，而衛生局長王文彥報告表示，由於案765的紐西蘭籍機師隱瞞活動史，未據實配合疫調，衛生局將對其重罰30萬元，而在警方調出電子圍籬調查行蹤後，又追出案771的廣達集團女員工，所幸於19日就找出案771，並要求她20日不得外出上班，才讓接觸人數減少。

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據悉，案771於14、15日就出現頭痛、鼻塞症狀，衛生局21日替她安排採檢後，確定其確診新冠肺炎，於是立刻進行疫調，並針對職場風險做評估，匡列出14日至18日有與案771接觸的171名民眾進行採檢，初步一採為陰性。

另外，市長鄭文燦也表示，案765的機師在自主健康管理期間仍到處趴趴走，這也凸顯出管理機制可能有些疑慮，其所屬的公司也比須擔起管理責任，而目前環保局也針對確診者的足跡進行消毒，希望能將風險降至最低。

此外，鄭文燦也針對案771說明表示，由於其活動範圍遍及北桃地區，衛生局也已加強追蹤其活動史，而另外所匡列出的171名接觸者中，其中密切接觸的27人中部分有症狀，目前預計二採結果將在23日下午出爐，市府也將會持續追蹤。

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