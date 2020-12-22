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床上功夫了得…小三「月獻7次」性愛刺激！人夫爽到砸錢贈房

▲桃園市邱姓男子與盧姓女子發生婚外情，盧女去年懷孕生子，邱男遭盧女前夫提告妨害家庭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫外遇，被抓包後寫下自白書大讚小三床上功夫，讓正宮崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

人夫阿宏（化名）因調派外地工作，而住在公司宿舍，但沒想到竟因此結識女子小君（化名），2人進而發生婚外情，經正宮察覺有異逼問，他才坦承外遇，且還出錢幫小君買房，而事後還寫下自白書，內容更提及，「小君的床上能耐，讓我深深迷戀她的肉體與床上功夫，幾乎是每月有5至7次上床」。正宮事後崩潰提告，法官最後判小君需賠償正宮50萬元。

正宮提告主張，她與阿宏結婚超過30年，多年來2人皆各自在工作上打拼，共同養育孩子，並努力經營婚姻及家庭，如今孩子皆已成年，本以為終於可以開始享受經濟穩定，且無後顧之憂的2人生活，但沒想到卻在2019年發生劇變。

正宮指出，阿宏2019年2月間因工作關係調派外地，週間均住在公司宿舍，周末才會返家，而初期2人的生活都還算正常，但數個月後，阿宏明顯態度冷淡，且性生活次數也明顯減少，她於是開口詢問阿宏是否外遇。當下阿宏立刻坦承自己在飯局中認識小君，此後2人經常約會，進而發生數十次性行為，並表示想跟正宮離婚，讓正宮相當震驚且心痛。

正宮表示，當時阿宏坦承因小君常向他表示，自己單親須獨力扶養女兒，相當可憐，阿宏為此還花了積蓄替小君買房，頭期款及裝潢費共花了150萬元。正宮一聽相當難以接受，最後決定與小君攤牌，表明自己深愛阿宏，絕不會與阿宏離婚，並要求小君返還購屋的錢，但沒想到，小君竟對正宮嗆聲，「阿宏一定會跟你離婚，他玩女人難道不用花錢？」

此外，正宮當時還與阿宏、正宮的二哥及阿宏大姊在家中懇談，而阿宏當場表示會與小君斷絕往來，也改成每日通勤上班，豈料，他卻經常以加班為由晚歸，正宮氣得再次質問阿宏，而阿宏也二度坦承自己仍持續與小君交往，更持續替小君繳交房貸及其他生活費用。

正宮氣得隔天召集家人齊聚協談，阿宏更當場寫下自白書，「本人與小君發生性關係」、「我們就常常晚上藉著聊天陪伴、深夜長談，談著說著就上床了」、「我們享受著彼此性愛的刺激數十次，尤其小君的床上能耐，讓我深深迷戀她的肉體與床上功夫，幾乎是每月有5至7次上床」等語，讓正宮甚感心寒，憤而對小君提告求償。

對此，小君全盤否認，更稱自己並不知道阿宏已婚等，但法官透過2人的對話紀錄及阿宏所寫下的自白書，認為阿宏並非毫無智識的人，若是自白書內容不實，他為何又願意簽屬，且阿宏的姊姊也出面作證，法官因此不採信小君說法，最終依法判小君須賠償正宮50萬元。

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