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防變種新冠擴散！南韓宣布「斷航英國」：年底前禁倫敦航班入境

▲▼英國新冠變種病毒肆虐，政府提升至最高防疫層級，呼籲民眾待在家。（圖／路透社）

▲英國新冠變種病毒肆虐，政府提升至最高防疫層級，呼籲民眾待在家。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

英國境內出現新冠肺炎（COVID-19）變異病毒株「B.1.1.7」，其傳染驚傳增強70%，由於其突變造成兒童感染率飆增，使得歐盟各國感到恐慌，紛紛宣布與英國暫時斷航。對此，近期受第3波疫情所苦的南韓宣布，從今（23）日起暫時停止與英國之間的航班。

根據《韓聯社》報導，中央事故收拾本部防疫總括班長尹泰鎬（윤태호，音譯）於23日例行記者會上表示，本月23至31日暫時停止與英國之間的航班，同時駐英使館暫時簽發免除隔離證明書，所有從英國入境之國人一律得接受14天的隔離，隔離結束後也須接受PCR檢測。

尹泰鎬在會議中透露，目前南韓境內尚未傳出從英國入境者的染色體中，篩檢出變異病毒株的案例。

對此，南韓第一大航空公司「大韓航空」緊急宣布，為因應政府防疫措施防堵疫情從英國流入，從23日起暫時停止倫敦飛往仁川的航班，不過仁川飛往倫敦的航班仍正常營運；而韓亞航空則宣布，每周五往返仁川與倫敦的航班則一律暫時停飛。

據悉，英國爆發嚴重疫情後，使得周邊各國陷入一陣恐慌，鄰國愛爾蘭、德國、法國、西班牙、歐盟主要國家，甚至連遠在亞洲的香港與印度等40個國家與地區宣布與英國「斷航」；不過我國衛服部長陳時中表示，暫不跟進相關措施，僅將倫敦飛往台北航班減半。

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南韓現行防疫措施（年底加強防疫專案）
禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上群聚；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須檢測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，禁止超收規定內之旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

首都圈23日起實施、其他地區則於24日起實施。

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