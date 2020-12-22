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英國貨運全亂「恐斷糧」！斷航後食物進不來　聖誕前貨架已掃空

▲▼英國貨架,英國爆買,英國掃貨,超市貨架,超市,斷糧,掃貨,英國封城,疫情。（圖／路透社）

▲封城消息傳出後，英國民眾忙著掃貨。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

新冠肺炎在英國出現變種毒株，據稱感染力增加70%，傳播速度驚人，目前已有40個以上的國家中斷與英國間的航班和鐵路。如今除了病毒肆虐引發的恐慌外，因運輸航班中斷導致的食品短缺問題也開始慢慢浮上檯面。英國兩大食品雜貨零售業者就警告，如果不盡快恢復與歐洲間的貨運，不出幾天，超市的貨架上就將面臨食品短缺的危機。

▲▼英國貨架,英國爆買,英國掃貨,超市貨架,超市,斷糧,掃貨,英國封城,疫情。（圖／路透社）

▲▼各大超市與大賣場大排長龍，民眾搶在聖誕節前購入民生必需品。（圖／路透社）

▲▼英國貨架,英國爆買,英國掃貨,超市貨架,超市,斷糧,掃貨,英國封城,疫情。（圖／路透社）

根據《路透社》報導，新冠病毒的變種毒株「B.1.1.7」以英國東南部與倫敦都會區為中心迅速擴散中，法國當局隨即祭出交通阻斷政策，中斷與英國間的運輸來往，為時48小時，隨後全球40多國也連忙跟進，以防疫情再度蔓延。然而如果48小時後，法國決定延長中斷，英國的食品供應恐將受到影響。

英國量販店龍頭特易購與第二大連鎖超市森寶利表示，如果英國與各國間的交通持續中斷下去，那麼國內的食品供應將會受到影響。森寶利的發言人直言，如果現況沒有改善，未來幾天內，生菜、花椰菜、西蘭花以及一些柑橘類的水果將會出現短缺。

▲▼英國貨架,英國爆買,英國掃貨,超市貨架,超市,斷糧,掃貨,英國封城,疫情。（圖／路透社）

▲▼貨架上的商品幾乎被掃蕩一空。（圖／路透社）

▲▼英國貨架,英國爆買,英國掃貨,超市貨架,超市,斷糧,掃貨,英國封城,疫情。（圖／路透社）

不僅如此，受到疫情影響，此次聖誕假期留在國內的英國人也大增，這也意味著內需市場將大幅增加，然而在聖誕連假前供貨卻突然遭到阻斷，民眾擔憂長假時「無糧可吃」，各地自21日起都傳出搶購風潮，幾乎每個超市都大排長龍。

英國食品與飲料總會提出警告，這場斷航危機可能會對聖誕節的新鮮食品供應或是食品出口產生重大影響。據一名超市管理人員表示，「我們最擔心的是，英國再度掀起恐慌性搶購潮，因為只有在人們都理性購物的情況下，這些連鎖店的貨品才能維持一整年。」

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