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快訊／長榮道歉了！宣布預備開鍘　16:30電話連線紐籍機師做懲處

記者賴文萱／台北報導

時隔253天國內再現本土案例！案771列為本土個案為廣達集團員工，是案765國籍航空紐西蘭籍機師的接觸者，兩人在12月初有密切接觸。長榮航空稍早發出聲明，目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已訂於今日下午4:30以電話連線之方式召開紀律委員會，做出懲處。

針對本次機師確診，對國民全體防疫造成的影響，長榮航空表示，深自檢討，並向第一線防疫人員、全體社會大眾致上最高的歉意。

長榮航空表示，目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已訂於今日下午4:30以電話連線之方式召開紀律委員會，做出懲處。

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發生本次事件以後，長榮航空立即加強以下的防疫措施與管理制度，包含：外站取餐規範更加嚴格，除了戴口罩外，增加戴護目鏡及手套取餐之規範；在機上無論是飲水或飲食，一次只能有一位機師取下口罩；更新本站防疫宿舍門鎖為記錄式等，持續宣導員工防疫不分職級並建立特別回報機制，要求員工遇同事違反防疫規定，應回報公司，公司後續將調查並給予處分。

▲▼1216指揮中心記者會，衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

長榮強調，對所有員工一視同仁，一旦員工有違規情形，就會展開事實調查，確認後則召開紀律委員會予以處分。自12/18疫情指揮中心公布機師確診以來，長榮航空立即配合疫調並展開事實調查，目前已調閱外站監視器影像，以確認機師是否在外站確實遵守規定、並蒐集機上執勤是否違規的證據。

未來，長榮航空將持續配合主管機關精進各項防疫措施，持續檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。

▲長榮航空去年爆發空服員罷工案，有機師不滿某位機師變更飛行計畫，在個人臉書網頁公開批評，也引起多人聲援竟挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空外籍機師染疫造成群聚。（資料照／記者沈繼昌攝）

事實上，時隔253天國內今再現本土案例，案771列為本土個案為廣達集團員工，是案765國籍航空紐西蘭籍機師的接觸者，兩人在12月初有密切接觸，今日中央流行疫情指揮中心也公布兩人的活動軌跡。據了解，該名機師為國籍航空777的正機師，有老婆跟小孩在國外，即便被確診，也不願配合醫師、護理師，認為檢驗報告是假的，台灣政府急著找代罪羔羊。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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