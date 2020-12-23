自主管理挨罰首例！高雄女爽揪9人吃火鍋確診...網肉搜店家

記者黃子倩、邱茀濱／高雄報導

一名境外返高雄的20歲女子，在居家檢疫期滿14天後，自行前往醫院自費採檢，但報告還沒出爐，她就揪了9名同事聚餐吃火鍋，沒想到最後檢驗呈陽性，確診新冠肺炎。衛生局對此向她開罰新台幣1萬元，成為自主健康管理期間遭罰首例。目前，網友已經肉搜出火鍋店。

▲高雄有居家檢疫的民眾仍外出與同事一起用餐 。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）



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高雄市政府衛生局指出，該名20歲女子上（11）月底自菲律賓返台，隨即依規定進行14天居家檢疫，期間沒有出現任何症狀。12月10日檢疫期滿後，同時也依規定到醫院進行自費篩檢，並要再進行為期7天的自主健康管理，不過未等二次採檢報告結果出來，就於當日外出與9名同事聚餐吃火鍋，時間長達1.5小時。

高市衛生局表示，這由於個案於自主健康管理期間，違規前往人潮眾多的公共場所，不僅未戴口罩還與同事近距離共桌、共鍋用餐，這個行為不僅可能造成同事及他人的健康危害，同桌接觸的9名同事亦暴露於病毒傳播的風險中，衛生局除立即匡列密切接觸者安排居家隔離14日，針對該名於自主健康管理期間趴趴走吃火鍋的民眾，依據傳染病防治法開罰新台幣1萬元整。

女子吃鍋畫面曝光後，網友發揮強大的肉搜能力，把火鍋店名挖出來。不過，高市衛生局對此呼籲民眾，不得以社群軟體或社團等散佈關於疫情不實消息，否則將開罰。依據《傳染病防治法》，利用傳播媒體發表防疫措施相關訊息，有錯誤、不實者，以致嚴重影響整體防疫，經勸導仍執意不更正，可處10萬元至100萬元罰款。

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