擎天崗牛隻撞死媽！4子女獲國賠396萬　陽管處上訴：牛發情才失控

記者陳俊宏／綜合報導

一名8旬陳姓老婦和家人到陽明山擎天崗遊玩，卻遭到牛隻撞死，一審判陽明山國家公園管理處賠償家屬396萬元。陽管處上訴主張，牛隻是因發情才會失控撞人，和圍欄瑕疵沒有因果關係，之後更換新欄杆只是定期維修，跟事故無關。但家屬委任律師強調，新護欄採用的材質明顯是為了要阻隔牛隻，增加強度。

▼陳婦被牛撞到後跌坐在地、表情痛苦。（圖／東森新聞）

事發於2018年8月11日，陳婦被牛撞到後跌坐在地、表情痛苦，被抬上擔架送往醫院治療，但兩周後還是因為顱內出血不幸過世，讓4名子女相當悲痛。

陳婦子女向陽管處提告要求國賠。委任律師林君鴻接受《東森新聞》訪問表示，陽管處答辯擎天崗草原牛隻是野生的，他們對牛隻沒管理權限，「但是其實我們認為，既然擎天崗草原要做為陽明山國家公園的一部分，當然要確保遊客在裡面遊憩是有安全性的。」

▼陳婦送醫兩周後仍不治。（圖／東森新聞）

一審時家屬認為，當時只用繩索圍欄，沒人看管牛隻，要求國賠700萬元，再加上醫藥費46萬元。士林地院判陽管處賠396萬元，讓陽管處不服提出上訴。

二審雙方言詞答辯，陽管處主張在中央步道設置木柱和繩索的用意，是為了要劃出界線，並非為了要隔離牛隻；再來肇事牛隻是因發情才會失控傷人，和圍欄設施瑕疵並沒因果關係。陽管處強調，在事發後一年更換新的護欄，變成混凝土立柱和不鏽鋼角鐵外包櫸木，為每6年一次的定期維修，和牛隻傷人無關。

但林君鴻有不同見解，他表示，在民國91年修繕紀錄上，就有提到需要有阻牛設施；新圍欄的抗壓強度要求到達每平方公尺280公斤，由此就可看出其實這變更的目的，是為了阻絕牛隻進入。現在雙方將等二審判決出爐。

▼擎天崗2018年發生牛隻撞死老婦的意外。（示意圖／記者彭懷玉攝）