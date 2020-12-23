擎天崗水牛死30頭　楊靜宇：營養不良應不至於密集死亡

▲台北市議員楊靜宇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

陽明山擎天崗野放牛隻近來卻發生多起死亡事件，23日傍晚時又傳出有牛隻死亡，累積已死亡30頭水牛。針對專家團隊將死因歸咎於營養不良，獸醫出身的台北市議員楊靜宇持保留態度，認為營養不良不會這樣密集死亡，不能排除誤食毒性物質或是傳染病的可能性。

針對牛隻短時間大量死亡，楊靜宇表示，根據目前的檢驗報告，經解剖後發現牛隻胃部沒有出血或潰瘍的狀況，因此初步可以排除中毒，「但對動保處說營養不良，我保留問號」，因為營養不良不會這樣密集死亡，1年2、3隻吃不到草有可能，一下大量死亡，應懷疑是毒性物質或傳染病。

楊靜宇說，牛一天要吃掉20公斤的草，目前來看山坡改成圍欄後，沒辦法橫跨中央走廊，加上可食用的牧草越來越少，都在吃蘆葦等草類，熱量不高，可能因此吃別的東西，如野菇類，有可能造成身體機能衰竭。

楊靜宇指出，除了牛本身的傳染病外，若吃到土壤裡的肉毒桿菌毒素、不該吃的草類、野菇菌菇等，也有可能造成死亡。

楊靜宇說，目前計畫要把台北市、新北市、陽管處等找來開協調會，研議未來牛隻或其他野生動物死亡的處理SOP，規範事件發生後應通知動保處、化驗單位等程序。