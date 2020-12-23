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擎天崗又傳水牛暴斃！牛屍「就地掩埋」　累計已30死

▲▼第30隻水牛就地掩埋。（圖／耿葳提供）

▲擎天崗傳出第30隻水牛暴斃，屍體就地掩埋。（圖／台北市議員耿葳研究室提供）

記者陳家祥／台北報導

陽明山擎天崗野放牛隻是著名的觀光景點，但近來卻發生多起死亡事件。經過解剖檢驗後，發現死因主要在於營養不夠而非餓死，目前相關單位已緊急投放牧草等，讓牛隻補充營養。但傍晚時又傳出有牛隻死亡，陽管處人員緊急派員上山，經評估後就地掩埋；據統計，目前擎天崗、礦嘴山、頂山石梯嶺步道，累積已死亡30頭水牛。

針對近期多起水牛暴斃事件，民眾黨立委邱臣遠23日上午召開記者會，會中擔任牛隻死亡專案調查召集人的前台大獸醫學院院長劉振軒表示，牛隻應為營養不良導致死亡

劉振軒指出，環境要先看，牛要吃草，我們解剖發現，蛋白質含量不足，導致有營養不良的情況。另外，草需要太陽光何作用，無法進行化學作用就沒有營養素，至於外界關注的疾病、感染疑慮，經解剖後，並沒有病變。

劉振軒強調，餓死跟營養不良不一樣，牛要維持生理機能需要蛋白質、要碳水化合物、要維生素等，一旦失衡就會出問題，因此不要認為是不給牛吃東西導致餓死，是牛吃的草質跟量都不夠。

對此，主管陽明山國家公園的營建署國家公園管理組長張維銓表示，專家學者會議有證實，牛隻的死亡不是網路所言的餓死、傳染病，而是營養失衡。這個失衡是因為族群數量、外在氣候與棲地變化，造成牛隻營養失衡、抵抗力變弱，導致死亡率增加。

張維銓說，陽管處已規劃7項措施，第1，動態管理，原來的野牛活動範圍增加；第2，進行牛隻緊急營養補充，開始進行投放；第3，架設自動照相機，觀察牛隻或動力狀態；第4，落實監報機制；第5，抽樣牛隻進行健康檢查；第6，跨領域小組，生態棲息的專業意見；第7，陽管處官網處理每日更新辦理情況，因應各界關心。
 

▲▼第30隻水牛就地掩埋。（圖／耿葳提供）

▲▼第30隻水牛就地掩埋。（圖／耿葳提供）

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