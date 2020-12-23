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總彩金826億元！西班牙「胖子樂透」全球最肥　只花700元爽中頭獎

▲▼總彩金826億元！西班牙「胖子樂透」全球最肥　只花700元中最大獎。（圖／路透）

▲西班牙「胖子樂透」頭獎得獎者揭曉，彩券行老闆娘興奮開香檳慶祝。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙年度耶誕彩券「胖子樂透」（El Gordo）全球知名，因為其樂透彩金經常是全球最高，今年總彩金更來到24億歐元（約新台幣826.5億元）！胖子樂透多會分拆小額獎金，而今年頭獎稅前高達40萬歐元（約新台幣1377萬元），而且號碼已經開出。

綜合西班牙媒體報導，「胖子樂透」往年的傳統都會在馬德里皇家歌劇院（Teatro Real）開獎，有現場觀眾參與熱鬧氣氛，並且會進行全國電視轉播，中獎號碼的宣布人則是聖伊德芳所（San Ildefonso）學校的孩童。

今年因為疫情的關係，已經取消現場觀眾的參與，電視轉播仍如期舉行。今年的買氣也因此受到衝擊，仍有許多酒吧、夜店等有販賣彩券的店家沒有開店，整體銷售比去年下降11％。

「胖子樂透」於西班牙當地時間周二（22日）上午11點過後，開出了眾所期盼的第一大獎，號碼72897，花費20歐元（約新台幣688元）買下彩券的人只要對上號碼，就成為今年「樂透的富胖子」。

頭獎稅前40萬歐元，稅後則是約32萬5000歐元（約新台幣1119.2萬元）。其餘大部分彩金則是分別配給到數百個小獎項中，讓更多的人能夠一起歡慶耶誕佳節。

當局也提醒，儘管每年固定12月22日開獎的「胖子樂透」能增添歡樂氣氛，贏家更會大開香檳在街頭慶祝，但今年因為疫情非常不同，仍呼籲民眾必須保持好社交距離，以免樂極生悲。

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