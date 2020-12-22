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快訊／英國爆變種新冠病毒　長榮航空宣布12/23起停飛台北-倫敦

記者賴文萱／台北報導

英國病毒變異傳染力大增，不少國家都禁止英國航班入境，中央流行疫情指揮中心今宣布，自12月23日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數將減半。由於英國疫情趨於嚴峻，長榮航空稍早宣布，將配合中央流行疫情指揮中心今日發布之英國航班減半作業辦法，台北-倫敦航線載客航班自12月23日暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。

▲長榮航空去年爆發空服員罷工案，有機師不滿某位機師變更飛行計畫，在個人臉書網頁公開批評，也引起多人聲援竟挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空宣布，12/23起停飛台北-倫敦航線。（資料照／記者沈繼昌攝）

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指揮中心表示，本週先由華航執飛，本週長榮取消，後續由民航局協調華航、長榮輪流派飛；另外，機組員返台也要隔離14天，期滿前要採檢陰性並自主健康管理7天。

不過，長榮航空稍早宣布，將配合中央流行疫情指揮中心今日發布之英國航班減半作業辦法，台北-倫敦航線載客航班自12月23日暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

英國首相強生（Boris Johnson）於上周六（19日）宣布，取消原先鬆綁耶誕節5天連假期間，允許3戶家庭在同一個家中團聚的政策，並宣布外出與人見面只能一次一人。英國政府更打破原先的防疫三級制度，破例宣布倫敦進入「第4級限制措施」，嚴格程度幾乎等同3月的全國封鎖，而限制區就在整個倫敦以及英格蘭本島南部。

陳時中昨出席立法院衛環會就被問及是否禁止英國航班，當時表示暫時不跟進他國，但經過一天，仍在今下午親自出席臨時記者會宣布相關防疫措施，雖然仍不禁止英國航班，但因為英國疫情嚴峻，12月23日零時起，從英國入境及過去14日有英國旅遊史者皆至集中檢疫所進行居家檢疫。

陳時中強調，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境後送集中檢疫場所14天，檢疫期滿前進行採檢；航空公司飛航及空服機組員，亦須居家檢疫14天，期滿前進行採檢陰性及自主健康管理7天後再進入社區，若航空公司宿舍無法落實管理，則安排入住防疫旅宿。

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