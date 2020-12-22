　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加州缺人手！疫情飆高醫護少　政府擬求助台灣「要人」補空缺

▲▼加州醫護短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州是美國的疫情重災區，該州目前正面臨嚴重的醫護人手短缺。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

隨著美國疫情再加劇，加州作為人口最多的州，大部分地區的加護病床已超載，同時，他們也面臨了嚴重的醫務人員短缺，因此，州政府正努力尋找3000名臨時醫護人員來填補空缺。加州州長紐松（Gav in Newsom）表示，他們將向曾在加州面臨野火危機時，伸出援手的國外合作夥伴求助。

據美聯社報導，舊金山加利福尼亞大學（UCSF）公共政策教授科夫曼（Janet Coffman）指出，美國疫情升溫讓各州對護理人員的需求激增，這些護理人員都被派遣到全國各地，所以醫護人員人手短缺的情況相當嚴峻。

有鑑於此，加州政府只好轉向澳洲、台灣等曾在加州野火中，對其伸出援手的國家求助，希望能盡快找到3000名臨時醫護人員，以最快的速度解決醫護人力不足的情形。

▲▼加州醫護短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州政府考慮向澳洲和台灣求助，以填補醫護人力短缺。（圖／達志影像／美聯社）

在過去流感盛行的季節裡，加州醫院通常會請職介機構介紹臨時醫護人員來滿足需求。該州是美國唯一實行嚴格護病比的州，他們要求，在醫院的加護病房中，每2名病患就必須配備1名護士，每4名急診病人配備1名護士。然而，隨著新冠病例的激增，許多醫院現在已放棄遵循這些要求。

醫療保健人力資源公司Aya Healthcare資料顯示，美國過去一個月對臨時醫護的需求猛增至44%，但國內目前可聘用的醫護數量正在枯竭，其中加州、德州、佛州、紐約和明尼蘇達州所需的人數最多。該公司副總裁莫里斯（Sophia Morris）表示，「我們正在瘋狂地招聘員工，不過現在醫護的工作時間真的很瘋狂。」

數據顯示，截至21日為止，加州已有超過1.7萬人因確診新冠而需要住院治療，是7月高峰時的2倍之多，當中還有超過3600人需要入住加護病房。專家預計，這一個數字在明年1月很有可能會達到近10萬人。

►這州已成疫情震央…全美病歿破30萬　相當於911恐攻「連續100次」
►防變種病毒！白宮最新動作曝光　外媒驚揭美國慘況：每33秒死1人
►2020回顧／戰後最大危機！新冠狂襲領袖接連中鏢　掀WHO傾中疑雲

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 
ET快訊
快訊／紐籍機師染疫傳染本土　長榮航空回應了
兩週內是危險期！　醫籲「停辦跨年」：1人感染就會群聚
紐籍機師私生活曝！傳染給廣達妹遭爆有妻小　害本土零病例破功
快訊／防疫升級！蔡英文下令整備防疫措施　檢視耶誕、跨年群聚活
染疫女員工確認是廣明！　密切接觸者居家隔離
廣達女中鏢0本土破功　名醫憂「已進入社區」成破口
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

常用號碼中樂透頭獎！　衰男「網路太差沒買到」痛失6千萬獎金

金正恩專機今早飛離平壤！　韓聯社：前往私人別墅避疫

西點軍校驚爆44年來最大醜聞！73人微積分考試作弊　59人已認罪

加州缺人手！疫情飆高醫護少　政府擬求助台灣「要人」補空缺

最古老幼狼藏凍土「毛髮軟骨都在」　5.7萬年前最後一餐曝光！

發現老公外遇「小三是閨密」　正宮反而開心：一起共享太棒了！

台灣隔8月現本土病例　彭博：全球最長「無境內感染」紀錄破功

日本現罕見病例！59歲議長「同時」感染流感+新冠　政府：已隔離

2021會更慘？他曝史上「辛丑年大災難」　預言明年3關鍵：將迎來天災人禍

美國會通過「台灣保證法案」　促對台軍售常態化＋支持國際參與

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

常用號碼中樂透頭獎！　衰男「網路太差沒買到」痛失6千萬獎金

金正恩專機今早飛離平壤！　韓聯社：前往私人別墅避疫

西點軍校驚爆44年來最大醜聞！73人微積分考試作弊　59人已認罪

加州缺人手！疫情飆高醫護少　政府擬求助台灣「要人」補空缺

最古老幼狼藏凍土「毛髮軟骨都在」　5.7萬年前最後一餐曝光！

發現老公外遇「小三是閨密」　正宮反而開心：一起共享太棒了！

台灣隔8月現本土病例　彭博：全球最長「無境內感染」紀錄破功

日本現罕見病例！59歲議長「同時」感染流感+新冠　政府：已隔離

2021會更慘？他曝史上「辛丑年大災難」　預言明年3關鍵：將迎來天災人禍

美國會通過「台灣保證法案」　促對台軍售常態化＋支持國際參與

常用號碼中樂透頭獎！　衰男「網路太差沒買到」痛失6千萬獎金

台灣大哥大女子公開賽今年封關戰　旅外拚台巡賽前20名

買車「舊換新」享5萬優惠明年1月7日到期？　財政部長給答案了

新台幣連7貶！　以28.545作收

「圓寶見面會」照常舉行！最快年底碰面　動物園呼籲：戴好口罩

民進黨：支持度仍領先國民黨15％　江啟臣主席保衛放棄「知美派」

金正恩專機今早飛離平壤！　韓聯社：前往私人別墅避疫

快訊／外籍機師染疫再傳本土！　長榮航空回應了：違規屬實將免職

西點軍校驚爆44年來最大醜聞！73人微積分考試作弊　59人已認罪

地方老大「亞洲蹲」思考貓生　見鏡頭怒瞪：是在拍殺X？

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

國際熱門新聞

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

印度「神童」真的料中疫情?他預言世界大戰就失準

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

狂砍母子50刀　14歲少年舔刀嚐血

F奶大胃王女神奪「最佳身體」模特獎

染疫乘客猝死美國航班！他挺身急救「沾滿尿」

推特瘋傳翻盤　密西根1郡驗票結果曝光

4光年外「地球」傳來無線電信號！

妻生下「黑皮膚嬰」　老公驚覺綠了

彭博最新抗疫排行榜　台灣奪全球第2

生前吃蚱蜢憋屎　木乃伊竟是蟲子折磨致死

南非爆新變種病毒　單日近萬人染疫

賣光家產買比特幣　4年後現況曝

535萬存銀行只剩300元　男爆氣提告

更多熱門

相關新聞

美「台灣保證法案」　北京回應

美「台灣保證法案」　北京回應

美國參眾兩院22日通過年度撥款法案，也包括「台灣保證法案」，待總統簽署後生效。對此，大陸外交部發言人汪文斌稍早回應稱，台灣問題事關「中國主權和領土完整」，敦促美方停止插手，以免進一步損害中美合作和兩國關係的大局。

何志偉怒批確診機師野蠻無知　要求國籍航空開除

何志偉怒批確診機師野蠻無知　要求國籍航空開除

安特羅新冠肺炎抗原快篩試劑　取得歐盟CE-IVD認證

安特羅新冠肺炎抗原快篩試劑　取得歐盟CE-IVD認證

廣明：採檢女員工接觸者皆為陰性

廣明：採檢女員工接觸者皆為陰性

防疫戒備！　新北耶誕城「停止大型集會」光雕、攤商照常舉行

防疫戒備！　新北耶誕城「停止大型集會」光雕、攤商照常舉行

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情北美要聞美國加州醫護人員短缺

讀者迴響

熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

即／廣達孫公司確診內部信流出　員工餐廳禁用餐

快訊／台灣再現本土病例！傳遭機師傳染

紐籍機師足跡曝光！去過SOGO好市多

廣達員工驚傳確診！本土零感染破功　大盤挫逾200點

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面