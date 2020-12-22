何志偉要求國籍航空開除確診機師　怒批未遵守防疫「野蠻無知」

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增1名30多歲女性（案771）確診新冠肺炎，打破我國253天無本土案例紀錄；經調查，日前確診的紐西蘭機師（案765）未遵守防疫規定趴趴走，12月7日至12日與案771密切往來，中心並公布確診者足跡。對此，立委何志偉在臉書呼籲，請大家注意，曾經在這段時間到過這些地方的人務必小心。

何志偉表示，更覺得憤怒的是，案765是由國籍航空聘僱的紐西蘭正機師，對方不但仗著自己是機上最高職務，因此在機艙內完全不遵守防疫守則，但無人敢檢舉規勸他，更在接受訪問時否認有任何病徵，甚至連確診之後的疫調也完全不配合，連與案771的接觸也隱瞞不願告知，所有的結果都是由我國勞苦功高的疫調人員辛勤調查才得知。

何志偉批評，就是因為案765的野蠻無知，破壞了台灣253天以來的平安，造成台股重挫200多點。何志偉要求衛福部加以追究最嚴重的責任，課以最重的罰金，聘僱案765的國籍航空也應該強制這名機師供出實情，對其求償、重罰，並且開除。

何志偉強調，不以霹靂手段，難顯菩薩心腸，若是嚇阻力不夠，怎能避免台灣的安寧再度遭到破壞。

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