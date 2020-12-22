　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何志偉要求國籍航空開除確診機師　怒批未遵守防疫「野蠻無知」

▲▼何志偉保健食品變詐騙食品記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增1名30多歲女性（案771）確診新冠肺炎，打破我國253天無本土案例紀錄；經調查，日前確診的紐西蘭機師（案765）未遵守防疫規定趴趴走，12月7日至12日與案771密切往來，中心並公布確診者足跡。對此，立委何志偉在臉書呼籲，請大家注意，曾經在這段時間到過這些地方的人務必小心。

何志偉表示，更覺得憤怒的是，案765是由國籍航空聘僱的紐西蘭正機師，對方不但仗著自己是機上最高職務，因此在機艙內完全不遵守防疫守則，但無人敢檢舉規勸他，更在接受訪問時否認有任何病徵，甚至連確診之後的疫調也完全不配合，連與案771的接觸也隱瞞不願告知，所有的結果都是由我國勞苦功高的疫調人員辛勤調查才得知。

何志偉批評，就是因為案765的野蠻無知，破壞了台灣253天以來的平安，造成台股重挫200多點。何志偉要求衛福部加以追究最嚴重的責任，課以最重的罰金，聘僱案765的國籍航空也應該強制這名機師供出實情，對其求償、重罰，並且開除。

何志偉強調，不以霹靂手段，難顯菩薩心腸，若是嚇阻力不夠，怎能避免台灣的安寧再度遭到破壞。

其他人也看了這些...

台北現1本土確診　黃珊珊：跨年不會停辦！
本土確診新增1例　新北耶誕城停止戶外集會型活動
紐籍機師曾去天母新光三越、SOGO　北市急消毒：持續了解接觸史

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／紐籍機師染疫傳染本土　長榮航空回應了
兩週內是危險期！　醫籲「停辦跨年」：1人感染就會群聚
紐籍機師私生活曝！傳染給廣達妹遭爆有妻小　害本土零病例破功
快訊／防疫升級！蔡英文下令整備防疫措施　檢視耶誕、跨年群聚活
染疫女員工確認是廣明！　密切接觸者居家隔離
廣達女中鏢0本土破功　名醫憂「已進入社區」成破口
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

買車「舊換新」享5萬優惠明年1月7日到期？　財政部長給答案了

民進黨：支持度仍領先國民黨15％　江啟臣主席保衛放棄「知美派」

宣傳反萊豬出奇招！林為洲、謝衣鳯要帶「粉紅豬」搭高鐵走透透

何志偉要求國籍航空開除確診機師　怒批未遵守防疫「野蠻無知」

台灣本土確診破功　李正皓怒罵紐西蘭機師：人渣！可以請他滾嗎？

快訊／蔡英文下令整備防疫措施　全面檢視耶誕、跨年群聚活動

北捷局長向台中市民道歉！軸心裂熱處理不當　盧秀燕：如偷工減料

防疫戒備！　新北耶誕城「停止大型集會」光雕、攤商照常舉行

確診機師足跡在天母SOGO、新光三越　北市緊急取消「異饗趣」活動

本土確診新增1例　新北耶誕城即起停止戶外集會型活動

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

買車「舊換新」享5萬優惠明年1月7日到期？　財政部長給答案了

民進黨：支持度仍領先國民黨15％　江啟臣主席保衛放棄「知美派」

宣傳反萊豬出奇招！林為洲、謝衣鳯要帶「粉紅豬」搭高鐵走透透

何志偉要求國籍航空開除確診機師　怒批未遵守防疫「野蠻無知」

台灣本土確診破功　李正皓怒罵紐西蘭機師：人渣！可以請他滾嗎？

快訊／蔡英文下令整備防疫措施　全面檢視耶誕、跨年群聚活動

北捷局長向台中市民道歉！軸心裂熱處理不當　盧秀燕：如偷工減料

防疫戒備！　新北耶誕城「停止大型集會」光雕、攤商照常舉行

確診機師足跡在天母SOGO、新光三越　北市緊急取消「異饗趣」活動

本土確診新增1例　新北耶誕城即起停止戶外集會型活動

相隔253天出現本土疫情　UBA、HBL照常開打並遵循中央防疫

台中雙主場跨年晚會辦不辦　盧秀燕：5點和陳時中視訊決定

再現本土病例　雲林縣加強監督防疫但大型活動照常舉行

快訊／染疫機師「隱瞞活動史」！　桃市衛生局將開罰30萬

常用號碼中樂透頭獎！　衰男「網路太差沒買到」痛失6千萬獎金

台灣大哥大女子公開賽今年封關戰　旅外拚台巡賽前20名

買車「舊換新」享5萬優惠明年1月7日到期？　財政部長給答案了

新台幣連7貶！　以28.545作收

「圓寶見面會」照常舉行！最快年底碰面　動物園呼籲：戴好口罩

民進黨：支持度仍領先國民黨15％　江啟臣主席保衛放棄「知美派」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

快訊／台北現1本土確診　黃珊珊：跨年不會停辦！

本土確診新增1例　新北耶誕城停止戶外集會型活動

快訊／擎天崗牛群暴斃「初步死因出爐」

快訊／蔡英文下令整備防疫措施　檢視耶誕、跨年群聚活動

耿葳批陽管處：活活餓死擎天崗24頭牛

共機侵擾　空軍驅離廣播錄到「X的、公鯊小」

台中市民「光榮感」六都第一　盧秀燕施政滿意成長23%

認告發蘇偉碩！羅智強7字狂酸陳時中

蘇偉碩：「美國人短命」　3億人吃了二十幾年的萊克多巴胺

紐籍機師曾去天母SOGO　北市急消毒

跨年戒備！新冠病例台北趴趴走　黃珊珊下午3時親上火線說明

陳玉珍扮黑寡婦！「超胸」緊身衣配跟鞋　網臉紅：一定很多人追！

徐巧芯批綠營民調設計毀人三觀

台灣本土確診破功　李正皓怒罵紐西蘭機師：人渣！

更多熱門

相關新聞

加州缺醫護！　政府擬向台灣求助

加州缺醫護！　政府擬向台灣求助

隨著美國疫情再加劇，加州作為人口最多的州，大部分地區的加護病床已超載，同時，他們也面臨了嚴重的醫務人員短缺，因此，州政府正努力尋找3000名臨時醫護人員來填補空缺。加州州長紐松（Gav in Newsom）表示，他們將向曾在加州面臨野火危機時，伸出援手的國外合作夥伴求助。

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

安特羅新冠肺炎抗原快篩試劑　取得歐盟CE-IVD認證

安特羅新冠肺炎抗原快篩試劑　取得歐盟CE-IVD認證

防疫戒備！　新北耶誕城「停止大型集會」光雕、攤商照常舉行

防疫戒備！　新北耶誕城「停止大型集會」光雕、攤商照常舉行

爆本土1確診　北市取消26日活動

爆本土1確診　北市取消26日活動

關鍵字：

何志偉本土新冠肺炎影音

讀者迴響

熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

即／廣達孫公司確診內部信流出　員工餐廳禁用餐

快訊／台灣再現本土病例！傳遭機師傳染

紐籍機師足跡曝光！去過SOGO好市多

廣達員工驚傳確診！本土零感染破功　大盤挫逾200點

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面