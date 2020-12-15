這州已成疫情震央…全美病歿破30萬　相當於911恐攻「連續100次」

▲加州海灘戴口罩的衝浪客。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

在新冠疫苗開打之際，美國入冬以來疫情持續惡化，截至15日全美累計已有超過1700萬人感染，因新冠病毒死亡人數則超過30萬人，其中加州已經成為這波疫情的「震央」，不僅確診病例暴增，部分醫院的加護病房甚至被患者塞爆，但病患仍不斷增加中。

根據美聯社報導，全美因新冠病毒而死亡的人數達到30萬人大關，已經與賓州第二大城市匹茲堡的總人口數相當；這數字是美國在越戰中陣亡人數的5倍，也等同於5個半月內每天重複一次卡崔娜風災，或是連續發生100次911恐怖攻擊的罹難人數。

就在美國達到30萬人死亡的同一天，紐約醫護人員率先接受新冠疫苗接種，標誌的美國歷史上最大規模的疫苗接種計畫正式開始。假如接種進度符合先前預期，至12月底全美將有2000萬人免疫。

不過，由於北美氣候已經進入嚴寒，人們在室內逗留的時間增加，並且不願意戴口罩，無形中加速了病毒了傳播速度。部分公衛機構預測，到明年1月底之前全美還會有10萬人病歿。

另據《衛報》報導，自周末開始，加州新增病例何重症患者激增，幾乎將全加州的加護病房塞滿。在加州中部的聖華金河谷（San Joaquin Valley），當地加護病房空床率12日甚至降至「0」，儘管目前已經回升至1.5％，但情況仍相當嚴峻。

截至14日，加州整體住院率已經超過歷史紀錄，且整體加護病房空床率則下降至7.4％，而患者仍持續增加中。過去24小時內，加州通報超過3.3萬例新增病例。

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