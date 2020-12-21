旭富製藥大火　桃環局第一時間前往應變與監控

▲旭富製藥大火，桃園環保局前往應變與監控。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局21日指出，蘆竹區旭富製藥20日發生爆炸大火，該局於12時58分抵達現場，並派20名同仁前往與消防局，一起應變及監控地面空氣品質，同時環保署技術小組亦抵達現場應變，截至21日11時，於事故點位置下風處的竹圍國小，AQI(空氣品質指標)結果屬通至良好範圍。

▲旭富製藥大火，桃園環保局前往應變與監控。（圖／環保局提供）

環保局21日表示，該局第一時間也前往進行環境監測，並於20日16時於下風處竹圍國小檢測總揮發性有機物值為1.4 ppm，另於21時再次量測為0.9 ppm。此外，環保局昨日協調環保署支援派遣移動式空氣品質監測站於竹圍國小監控，今日上午11時數據顯示，AQI在普通至良好範圍且總揮發性有機物濃度為0，亦請民眾無須過度驚慌。

▲旭富製藥大火，桃園環保局前往應變與監控。（圖／環保局提供）

在消防廢水應變，環保局督導旭富公司以沙包圍堵，並搭配以2台水車(17噸、11噸)抽水，避免污染擴大，並協調將此消防廢水送桃科污水廠代處理。截至今日早上已抽除67噸消防廢水，因目前已無再有消防水產出，場區出流水量已不大，現場留1台抽水車持續抽水。此外，環保局昨日於事故點下游供設置2道吸油棉索，海管處亦於昨日協調第八岸巡隊於出海口完成設置3道吸油索，共計5道吸油棉索進行超前部屬，環保局今早巡查及量測下游桃一號橋水質，尚無有異常情事。

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