2020年桃園環保團購站總銷售金額成長一倍　中聖里全市最高

▲2020年環保團購站以桃園區中聖里銷售金額達66萬元，為全市最高。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環保局鼓勵企業擴大綠色採購規模，並輔導社區村里成立「環保團購站」，鼓勵社區民眾以優惠價格團購環保商品，2020年環保團購站總銷售金額達374萬多元，比去（2019）年成長1倍；其中以桃園區中聖里銷售金額達66萬，為全市最高，顯示綠色採購觀念逐漸在社區中普及。

▲市府積極推廣修惜站，今年再增加2處，其中之一的「愛地球修惜站」。（圖／市府提供）

環保局24日於市府舉行2020年度環境永續及綠色消費聯合頒獎，共頒發11個獎項、有153個單位獲獎。市長鄭文燦表示，桃園擁有超過500個環保志工隊，人數高達3萬5,000人，無論是工作績效或人數皆在全國各縣市中名列前茅，市府積極推動1里1環保志工小隊，目前涵蓋率將近9成。

▲資源回收校際競賽特優獎。（圖／市府提供）

而根據環保局統計，2015年桃園民間綠色採購金額約19.5億元，至2019年倍增為38.2億元，其中有12家績優單位採購金額達5,000萬以上，採購金額超過500萬的業者則多達36家，代表民間有愈來愈多企業願意支持環保綠色產品，並藉此實踐企業社會責任。

▲海管處獲頒環境保護志願服務運用單位第三名。（圖／市府提供）



鄭市長也肯定服務業積極響應環境永續政策，例如桃園翰品酒店在本年度取得環保標章旅館認證；白馬窯業及和成欣業榮獲綠色商店績優殊榮；此外，環保局也輔導本市餐飲業者參與「綠色餐廳計畫」，本年度共有21家業者加入綠色餐廳行列。

另外，市府也積極推廣修惜站，今年再增加2處，分別是「愛地球修惜站」及「布藝young修惜站」，全市共11處，透過收集舊家具、腳踏車等物品，經過專業師傅巧手改造後，讓舊物品煥然一新可以繼續循環使用，達到愛物惜物的目標。

・掀蓋設計不易積灰塵