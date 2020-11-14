桃園市環保局清潔隊員第二階段筆試　1378人搶350個名額

▲桃園市環保局招考清潔隊員，14日進行第二階段筆試項目，局長呂理德（左）視察考場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局招考清潔隊員甄選第二試筆試，14日在國立台北科技大學附屬桃園農工舉行，共有1410人報名，實際到考人數為1378人，僅32人缺考，缺考率為2.27%，環保局指出，筆試成績將在本月23日上午10時開放考生網路查詢成績，25日上午10時公告甄選人員排名，預計錄取350人，錄取率約四分之一。

桃園市環保局指出，今年清潔隊員招考350名清潔隊員，總計有6500多人報名，上月31日進行第一階段的體能測驗，以扛沙包在限定秒數內折返跑，總共刷掉5090人，剩下1410人進入第二階段筆試項目，今天到考率為97.73%，包括一般組、原住民組，將錄取前320人與30人，錄取率約為0.254，預計明年初報到上班。

▲桃園市環保局招考清潔隊員，14日進行第二階段筆試項目，局長呂理德視察考場狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局長呂理德表示，今年清潔隊員考試比照國家考試辦理，考前出題時所有命題人員必須入闈並繳出所有通訊器材，避免闈場內人員與外界接觸，環保局也指派政風人員陪同入闈場全程監督，需待所有考生交卷後方得出闈，以杜絕舞弊情形發生。

據指出，桃園市清潔隊員每年大約有80至100人退休，環保局約每2年舉辦招考，平均招募新血約300餘人，一般清潔隊員底薪加上獎金約4萬1千元，每次招考都吸引不少民眾報名搶鐵飯碗。

環保局說，第二階段試筆試成績預計本月在23日上午10時開放考生網路查詢( https://tydep109.twrecruit.com.tw/news/ ），考生經確認總成績後，25日上午10時公告甄選人員排名，請應考生注意相關訊息公布。

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