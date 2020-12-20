旭富製藥是全球第二大羥氯奎寧生產廠　蔡英文4月參訪

▲全球第2大羥氯奎寧生產廠、旭富製藥發生爆炸大火。（圖／胡姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園機場附近的蘆竹區旭富製藥廠、20日中午12時許驚傳爆炸大火，由於旭富製藥是上市公司，是台灣製藥界的隱形冠軍，也是全球第2大羥氯奎寧生產廠，今年4月間總統蔡英文前往參觀，10月底旭富研發中心落成典禮，市長鄭文燦也親自前往恭賀，此起爆炸大火，引發相關業界關注。

▲桃園旭富製藥廠20日中午發生爆炸意外，現場陷入恐怖火海。（記者陳以昇翻攝）

▲旭富研發中心10月底落成。（圖／市府資料照）

據指出，旭富研發中心10月30日落成典禮中，蒞臨的市長鄭文燦提到，疫情爆發後，許多國家也開始了解生技產業對國家的韌性至關重要，而旭富公司成立以來，致力於中間體、原料藥及特用化學品之研發、生產及行銷工作，產品品質優良並外銷至多個國家，旭富公司也持續提升生技製藥的研發能力，成立新的研發中心，代表公司營運邁入嶄新階段。

旭富公司董事長翁維駿於爆炸大火發生後，也趕抵現場了解救災狀況。桃園消防局表示，發生爆炸大火的現場為地上5層、地下1層建築物，3樓起火燃燒，消防人員救出2名男性員工送長庚醫院，分別是30歲菲律賓籍-CLIFFARD男性(90%三度燒燙傷，意識清楚)、40歲徐姓男性(右手掌燙傷，意識清楚)，並引導疏散因假日待在宿舍的員工。

第一時間市長鄭文燦獲報掌握狀況，得知現場已無人員受困，因有禁水性化學物品，特別指示注意救災安全，現場由消防局謝呂泉局長坐鎮指揮，因風勢強勁、火勢猛烈造成延燒，由消防人員全力灌救，並做有效防堵，於下午5點32分控制火勢，燃燒面積及財物損失待查，實際起火原因待消防局鑑識調查。

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