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旭富製藥大火　桃園勞檢處：3年無重大違規紀錄　派員後續調查

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▲旭富製藥大火，桃園勞檢處將派員後續調查。（圖／胡姓民眾提供）

▲旭富製藥大火，桃園勞檢處將派員後續調查。（圖／胡姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區旭富製藥20日驚傳爆炸大火，造成2名員工遭受輕重傷送醫，因火勢猛烈造成延燒週邊5家工廠，且旭富是全球第2大羥氯奎寧生產廠，引發各界關注。市府勞動局表示，旭富製藥近3年並無重大違規事項，例行檢查也都合格，等大火熄滅後會與火調人員，進行後續調查。

市府勞動局並表示，旭富藥廠發生火警後，該局已立即派員到現場做後續調查，至於要停工或裁罰仍有待評估，現場仍以救災為第一優先。而據該局了解，旭富製藥工廠近3年來的例行檢查都合格，沒有重大違規事項，也沒有被裁罰過的紀錄，將待火勢熄滅後，會和消防局的火調人員一同檢視有無違規之處，再來評估是否停工或裁罰。

由於旭富製藥是上市公司，是台灣製藥界的隱形冠軍，也是全球第2大羥氯奎寧生產廠，今年4月間總統蔡英文前往參觀，10月底旭富研發中心落成典禮，市長鄭文燦也親自前往恭賀，此起爆炸大火，引發相關業界關注。

據指出，旭富研發中心10月30日落成典禮中，蒞臨的市長鄭文燦提到，疫情爆發後，許多國家也開始了解生技產業對國家的韌性至關重要，而旭富公司成立以來，致力於中間體、原料藥及特用化學品之研發、生產及行銷工作，產品品質優良並外銷至多個國家，旭富公司也持續提升生技製藥的研發能力，成立新的研發中心，代表公司營運邁入嶄新階段。

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