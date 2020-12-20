高雄到花蓮省39分鐘！一張圖看南迴線電氣化通車「改點時刻表」

▲屏東-台東普悠瑪首航。（圖／台鐵提供）



記者許展溢／台北報導

南迴鐵路電氣化工程今（20日）正式全線通車，台鐵局南迴線為配合枋寮－知本間電氣化通車，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行6列車次普悠瑪及4列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。

台鐵表示，因應南迴線電氣化通車，台鐵局將提升枋寮站為二等站，並增加停靠普悠瑪號5列次、推拉式自強號2列次（假日4列次），使南迴線整體運能更佳，枋寮站可望成為屏東地區觀光轉運中心。

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▲▼南迴線電氣化通車12月23日起進行時刻調整。（圖／台鐵提供）

台鐵說明，本次時刻調整也將以電化列車取代部分柴油列車運行，南迴線柴油列車班次原32列次，高雄鐵路地下化路段柴油列車班次原25列次，皆降為14列次，其餘列次將以電化列車運行，將使高雄至台東間行車時間最多約可縮短27分鐘、高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短39分鐘，不僅改善乘車環境，還可大幅縮短行車時間。

台鐵指出，另配合藍皮列車性能提升及車輛改造需要，自本次時刻調整起停駛枋寮－台東間3671次及3672次普快車，未來車輛改造完成後將規劃作為藍皮解憂號觀光列車開行使用。相關列車車次、時刻，即日起請參閱台鐵網站及各車站公告。

▲台鐵指出，電化列車運行，高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短39分鐘。（圖／台鐵提供）