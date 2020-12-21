電腦也能幫忙挑選聖誕紅！2張照片辨識花朵數量、花面圓整度

▲桃園場表示，讓電腦幫忙挑選聖誕紅，有助盆花遠距交易及品質定價。（圖／桃園區農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

電腦能選花生，現在也能挑選優質聖誕紅盆花！桃園區農業改良場今（21日）表示，運用人工智慧技術，開發「盆花品質分級影像辨識系統」，只要在產地傳送聖誕紅盆花影像，就能即時進行品質分級，可望未來該系統能結合線上交易平台，不僅作為零售商挑選及購買盆花品質的參考標準，同時有助盆花遠距交易及品質定價。

桃園場指出，現行盆花交易模式主要是由產地運輸到批發市場，再到零售點銷售給一般消費者。如導入盆花品質分級影像辨識系統，零售商可透過批發市場的線上交易平台，參考盆花級別及規格資訊，於平台遠距下單後，盆花可自產地直接運送至零售點，縮短先至批發市場再轉運之運輸里程及時間，並減輕批發市場物流量及人員的成本。

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▲▼桃園場運用人工智慧技術，開發「盆花品質分級影像辨識系統」。（圖／桃園區農業改良場提供）



值得一提的是，桃園場表示，由於盆花品質評斷標準不易統一，偏重主觀認定，因此盆花商品長期多以盆徑規格定價，生產者用心栽培的優質盆花難以獲得實質回饋。開發該套辨識系統，可協助建立客觀一致的盆花品質分級標準，以技術支持高品質盆花競價交易模式，期許價格能實際反應品質，鼓勵生產者栽種更優質的盆花產品。

桃園場指出，該場開發的聖誕紅盆花影像辨識分級系統，僅需上傳兩張照片，搭配比例尺輔助，即可辨識出花朵數量、花面圓整度、花序緊密度及花莖整齊度等分級特徵，並計算出盆花產品高度與寬度等規格資訊，更可進一步依據市場與專家研訂之品質分級標準，歸納顯現客觀一致之整體級數，提供買家參考。