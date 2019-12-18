看上2億年產值！專家神掌握聖誕紅「開花時機」　瞄準節慶準時上市

▲桃園農改場利用智慧調節技術，精準掌握聖誕紅開花時間。（圖／桃園農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

聖誕紅為冬季應景花卉，多種艷麗花色，深受市場歡迎，一年可創造約2億產值，更是北部地區重要盆花產業，桃園區農業改良場歷經3年投入育種及栽培管理技術開發，導入智慧環控技術，數據化自動管理，以光週期調節技術掌握開花時機，配合節慶準時上市。

桃園農改場研究員楊雅淨說明，每到產期，聖誕紅會不會開花、轉色等狀況，都和溫度、氣候等因素有關，若花開的太慢、太快都會影響出貨時間，進而造成銷量、價格和農民收益較差，整體來看，希望每年11月下旬到12月中旬出貨，以符合聖誕節期間，但曾有過紅的太早就無法供應，必須分批調節，因此希望透過更精準的產期調節，掌握開花時機。

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▲▼桃園農改場運用物聯網及資通訊技術，開發設施聖誕紅智慧栽培管理模式。（圖／桃園農業改良場提供）



桃園農改場副場長傅仰人指出，聖誕紅產期從每年10月到隔年農曆年後都有，一年可創下約2億產值，產地又以桃園、苗栗卓蘭和南投埔里最多，銷量以內銷為主，最強的時間點都是在冬季。楊雅淨表示，近3年生產盆數約110至120萬，主要有3吋和5吋盆2種，以上2種規格就占9成，3吋批發價約25元，售價約50元，5吋產地價70到110元。



桃園農改場說明， 聖誕紅為短日照植物，秋冬期間短日照促使開花，因植株嬌嫩，為保護其受外在環境與病蟲危害，業者大都採用溫室栽培，以補光或遮光處理，調節花芽分化，分散產期，並以滴灌、風扇維持最佳栽培環境，高品質聖誕紅栽培管理需依賴長期經驗與人力，限制規模化生產能力。

▲桃園農改場表示，聖誕紅產期從每年10月到隔年農曆年後都有，一年可創約2億產值。（圖／桃園農業改良場提供）



桃園農改場表示，運用物聯網及資通訊技術，開發設施聖誕紅智慧栽培管理模式，低成本無線傳輸環境感測器及控制器，長期監測數據上傳智慧農業開發系統，以程式積木編輯自動控制程式，實現數據化與自動化管理，大幅減少管理人力及準確管理，並在台北分場溫室驗證智慧環控管理效能，以補光燈及遮光網控制照光時間，調節供貨期。依照溫度及濕度，採用飽差控制模式，噴霧調節空氣濕度60%-75%，提升光合作用效率，灌溉採用光積值灌溉，依據天候狀態，適時調整灌溉量，大幅減少管理人力。

桃園場指出，此套智慧農業開發系統免費開放農民註冊使用，率先將程式積木應用於農業生產管理，除讓作物專家跟農民編輯自動控制程式外，可依據作物及栽培環境設備需求，隨時修改程式，並透過分享機制，傳承管理經驗，農業技術與經驗程式化後，配合監控裝置遠端管理，精準化生產模式，不再受限人力與距離，經營規模最佳化，為農業創造高價值。