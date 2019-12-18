　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看上2億年產值！專家神掌握聖誕紅「開花時機」　瞄準節慶準時上市

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼桃園農改場精準環控栽培，聖誕紅華麗上市。（圖／桃園農業改良場提供）

▲桃園農改場利用智慧調節技術，精準掌握聖誕紅開花時間。（圖／桃園農業改良場提供）

記者許展溢／台北報導

聖誕紅為冬季應景花卉，多種艷麗花色，深受市場歡迎，一年可創造約2億產值，更是北部地區重要盆花產業，桃園區農業改良場歷經3年投入育種及栽培管理技術開發，導入智慧環控技術，數據化自動管理，以光週期調節技術掌握開花時機，配合節慶準時上市。

桃園農改場研究員楊雅淨說明，每到產期，聖誕紅會不會開花、轉色等狀況，都和溫度、氣候等因素有關，若花開的太慢、太快都會影響出貨時間，進而造成銷量、價格和農民收益較差，整體來看，希望每年11月下旬到12月中旬出貨，以符合聖誕節期間，但曾有過紅的太早就無法供應，必須分批調節，因此希望透過更精準的產期調節，掌握開花時機。

請繼續往下閱讀...

▲▼桃園農改場精準環控栽培，聖誕紅華麗上市。（圖／桃園農業改良場提供）

▲▼桃園農改場運用物聯網及資通訊技術，開發設施聖誕紅智慧栽培管理模式。（圖／桃園農業改良場提供）

▲▼桃園農改場精準環控栽培，聖誕紅華麗上市。（圖／桃園農業改良場提供）

桃園農改場副場長傅仰人指出，聖誕紅產期從每年10月到隔年農曆年後都有，一年可創下約2億產值，產地又以桃園、苗栗卓蘭和南投埔里最多，銷量以內銷為主，最強的時間點都是在冬季。楊雅淨表示，近3年生產盆數約110至120萬，主要有3吋和5吋盆2種，以上2種規格就占9成，3吋批發價約25元，售價約50元，5吋產地價70到110元。

桃園農改場說明， 聖誕紅為短日照植物，秋冬期間短日照促使開花，因植株嬌嫩，為保護其受外在環境與病蟲危害，業者大都採用溫室栽培，以補光或遮光處理，調節花芽分化，分散產期，並以滴灌、風扇維持最佳栽培環境，高品質聖誕紅栽培管理需依賴長期經驗與人力，限制規模化生產能力。

▲▼桃園農改場精準環控栽培，聖誕紅華麗上市。（圖／桃園農業改良場提供）

▲桃園農改場表示，聖誕紅產期從每年10月到隔年農曆年後都有，一年可創約2億產值。（圖／桃園農業改良場提供）

桃園農改場表示，運用物聯網及資通訊技術，開發設施聖誕紅智慧栽培管理模式，低成本無線傳輸環境感測器及控制器，長期監測數據上傳智慧農業開發系統，以程式積木編輯自動控制程式，實現數據化與自動化管理，大幅減少管理人力及準確管理，並在台北分場溫室驗證智慧環控管理效能，以補光燈及遮光網控制照光時間，調節供貨期。依照溫度及濕度，採用飽差控制模式，噴霧調節空氣濕度60%-75%，提升光合作用效率，灌溉採用光積值灌溉，依據天候狀態，適時調整灌溉量，大幅減少管理人力。

桃園場指出，此套智慧農業開發系統免費開放農民註冊使用，率先將程式積木應用於農業生產管理，除讓作物專家跟農民編輯自動控制程式外，可依據作物及栽培環境設備需求，隨時修改程式，並透過分享機制，傳承管理經驗，農業技術與經驗程式化後，配合監控裝置遠端管理，精準化生產模式，不再受限人力與距離，經營規模最佳化，為農業創造高價值。

ET快訊
女星越南玩咖啡杯「被甩進水裡」　棚內看傻…小18歲老公急跳水
莉婭、32G莉亞爆「同名同胸同醫生」！雙峰同家出廠…整形史被
好市多「巨無霸倉鼠」出沒！返家過程全紀錄曝光..網全融化：想
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酒駕遭吊銷駕照⋯考照前1年得先「花2800元上15小時教育訓練」

華航年末全航線大促銷！來回最便宜3千4就出國　衝日韓4千3起

看上2億年產值！專家神掌握聖誕紅「開花時機」　瞄準節慶準時上市

亞洲首例！台大從6企業撤資4.32億元　管中閔承諾撤「高汙染產業」投資

網傳國道通行費改一上路收50公里　高公局回應了

大笑1 分鐘=慢跑45分鐘！　研究：笑是降血糖特效藥

運輸政策白皮書出爐！交部頻拋交通政策⋯林佳龍強調「與選舉無關」

地表最屌軍火商洛馬徵才「落腳台中」　5職缺曝光！

IG跳陌生ID！查勤男「女友很少回我」開地毯式搜索　亂槍掃：問一下而已

明年1/1起震度分級改了！　氣象局：看到「5強↑地震」就要緊急應變

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

酒駕遭吊銷駕照⋯考照前1年得先「花2800元上15小時教育訓練」

華航年末全航線大促銷！來回最便宜3千4就出國　衝日韓4千3起

看上2億年產值！專家神掌握聖誕紅「開花時機」　瞄準節慶準時上市

亞洲首例！台大從6企業撤資4.32億元　管中閔承諾撤「高汙染產業」投資

網傳國道通行費改一上路收50公里　高公局回應了

大笑1 分鐘=慢跑45分鐘！　研究：笑是降血糖特效藥

運輸政策白皮書出爐！交部頻拋交通政策⋯林佳龍強調「與選舉無關」

地表最屌軍火商洛馬徵才「落腳台中」　5職缺曝光！

IG跳陌生ID！查勤男「女友很少回我」開地毯式搜索　亂槍掃：問一下而已

明年1/1起震度分級改了！　氣象局：看到「5強↑地震」就要緊急應變

潔白柴柴玩爆原子筆！　毛被染色心虛變「藍嘴海豹」爸氣炸

首場總統政見會18日晚間登場　時力對蔡韓宋提7大問

酒駕遭吊銷駕照⋯考照前1年得先「花2800元上15小時教育訓練」

李英宏罕見開口談女友　當圖書館尊重「用盡心力寶貝她」　

台北市第二選區立委抽籤號次出爐！　何志偉1號、孫大千5號

山友爬南二段墜50米深谷亡　警消陸空救援平安吊掛

日職／自主調整沒問題！王柏融盼新球季健康完整出賽

電話亭+公用電話放自家陽台！炫耀遭檢舉...辯「友人寄放」遭法辦

雙帥男神之戰！北市第三選區立委號次出爐　2號吳怡農、4號蔣萬安

2020年台北101跨年煙火秀影片曝光　台灣石虎、黑熊做開場

生活熱門新聞

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

快找自己的鄉鎮市區！　「台灣姓氏地圖」統整全台前30名

失蹤24hrs能報警　台人錯誤觀念

高鐵妹找充電站　一看「台人私心」崩潰

今變天高溫暴跌8度轉雨　彭啟明曝下波強冷空氣時間

選前震撼彈！王女新莊買房金流來自韓

GTR發不動！買便當騎士向路人求救　傻眼真相曝光

高雄男點30顆水餃！　老闆超驚訝：你一人吃嗎？

即／2.8地震上下跳！高雄人驚以為是氣爆

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

客內用「玩筷子」…網一看曝恐怖真相

台北大學新宿舍開放命名！「是在哈樓」領先得455票

更多熱門

相關新聞

眺望無敵夜景！全台10大浪漫系餐廳

眺望無敵夜景！全台10大浪漫系餐廳

眼看2019就要過完，聖誕節、情人節成雙成對的節日就要來臨，不想讓聖誕節變成剩單節，要脫單就得多花點心機跟巧思，這次ReadyGo幫大家精選全台10間最適合告白的餐廳，在環境美、氣氛佳的神助攻下，鼓起勇氣告白，脫單成功，立馬拍下情侶照打卡「穩定交往中」。文中還附上告白攻略，讓你脫單不求人！

交換禮物「價差20倍」抽到他的直接掉地獄

交換禮物「價差20倍」抽到他的直接掉地獄

拖吊車作業流標　北市交大：聖誕節再招一次

拖吊車作業流標　北市交大：聖誕節再招一次

蔡阿嘎收「聖誕禮物」網看傻：二伯超強

蔡阿嘎收「聖誕禮物」網看傻：二伯超強

火鍋業者低調供育幼院聖誕大餐　

火鍋業者低調供育幼院聖誕大餐　

關鍵字：

聖誕紅花卉桃園農業改良場智慧調節開花時機聖誕節節慶

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

快找自己的鄉鎮市區！　「台灣姓氏地圖」統整全台前30名

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面