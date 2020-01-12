都市種菜拈花超簡單！專家揭利用屋頂「選對作物」秘訣

▲都市種菜拈花聰明選擇作物種類，也能智慧省工澆水。（圖／桃園區農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

在擁擠的都市裡，屋頂、陽（窗）台及露台是喜歡種菜拈花的人可以栽種的場域，種菜收成與種花草開花，都能讓人心靈滿足成就。民眾常選擇以無土介質、容器栽培方式在都市有限的栽種空間種花種菜，但都市環境日照不足，以及水分灌溉多與少的管理等，總讓人感到困擾。桃園區農業改良場針對都市農耕栽培操作問題，經2年都市場域栽種驗證試驗，建立46種食用作物在都市適栽環境條件資訊及4種屋頂菜園智能水分監控管理模組，提供居民居家環境作物栽種，達到健康生長、採收滿足目的。

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▲桃園農改場強調，都市農耕安心、安全生產的療育產業已是全球城市發展趨勢。（圖／桃園區農業改良場提供）



桃園農改場指出，日照充足的都市建築物屋頂是最接近園藝作物自然生長的場域，大部分食用作物均能生育良好。在新北市三峽區監測到2層樓占地約1000 平方公尺的辦公大樓，東、西、南、北向的露台及陽（窗）台日照強度只有屋頂的10%～70%之間，依南向-東向-西向-北向方位遞減，且露台日照強度高於陽（窗）台。在日照強度僅為屋頂10%之北向陽台，仍有部分具耐陰特性的食用栽培作物約有20%的採收量，如小白菜、青梗白菜、紅鳳菜、芫荽、赤道櫻草、薄荷、香蜂草等，而桔梗、四季海棠、野薑花仍能少量開花。

桃園農改場表示，因綠屋頂的都市計畫政策推動發展，屋頂農園逐漸增加，綠色植栽面積通常較大，澆水灌溉不足或過多，衍生作物生育及產量不佳問題。因此運用物聯網技術，整合土壤溼度感測與監控裝置、雲端控制平台及太陽能供電系統，依植物生長需水性精準給水外，也建置常見25種食用作物最佳給水模式，可供都市居民栽種管理屋頂農園時選擇的依據，以助美化環境、休閒療育及安心採食等成效。

▲桃園農改場指出，日照充足的都市建築物屋頂是最接近園藝作物自然生長的場域。（圖／桃園區農業改良場提供）



為滿足都市人心理健康與親近農業的需求，桃園農改場強調，都市農耕安心、安全生產的療育產業已是全球城市發展趨勢，因傳統農業技術資訊無法完全複製轉換成都市農業技術資訊，積極建置都市農耕作物適作場域環境，以及發展小型栽培套裝智能管理資訊，期能提供一般大眾都市農耕操作時的最佳指南。