300萬蘭花全變垃圾！業者苦嘆內外銷都賣不出去：清掉也要工錢

▲新冠肺炎疫情衝擊台灣花卉。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊各產業，其中，台灣花卉內、外銷全萎縮，讓生產端苦不堪言。專經營大批發市場的花農向《ETtoday新聞雲》表示，以自己蘭園來看，每月損失已超過280萬元，政府紓困治標不治本，現在更只能用「批發價」當「零售價」賣，盼政府多安排地點，讓他們能跟消費者面對面接觸，把花銷出去。

農糧署今（18日）和全國性花卉產業公協會團體在花博舉辦花卉展示推廣系列活動。美芳蘭園總經理吳奕儒說，疫情爆發至今，內、外銷都賣不出去，原本蘭花都走大批發市場賣給花市、花店等處，現在以批發價當零售價做，不是願意這樣，而是整個大市場都萎縮。外銷就算便宜同樣出不去，飛機不飛，對方國家也因疫情市場萎縮，更不可能買花。

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▲奕儒認為，政府紓困補助治標不治本，不可能長久補助。（圖／記者許展溢攝）



蘭園有2千坪的吳奕儒表示，這些花不可能像電子產品，能租個倉庫放，等疫情過後再拿出來賣，衝擊2個多月，馬上浮現的損失，是1個月營業額從3百萬，剩不到20萬。尤其從小苗一路到盆花，花了2年時間，現在花賣不出去，只能丟，不丟生產線會卡住，所以一定要丟，且丟了變垃圾，清掉也是要工錢。

吳奕儒認為，政府紓困補助治標不治本，不可能長久補助，還是希望能多幫忙安排他們協助跟直接面對面跟消費者接觸，將花銷出去，雖然這樣還是賠，至少能陪少一點，辛苦很累，這樣賺到的錢會比較踏實。

▲▼活動攤位吸引不少民眾圍觀，有人問怎麼每盆花都這麼便宜？業者感嘆是因賣不出去。（圖／記者許展溢攝）



今活動攤位吸引不少民眾圍觀，有人問怎麼每盆花都這麼便宜？有蝴蝶蘭業者感嘆說，都是因為賣不出去，以3吋半盆花原本至少都要300元起跳，現在只要1、2百。農糧署署長胡忠一表示，花卉全台目前生產面積14374公頃，去年花卉產值165億，出口達新台幣66億，花卉6成4國內消費，4成國外，以外銷66億中，出口日本32.7%、美國28.1%，兩國輸出就有61%。

眼看蘭花5月就要進入盛產，屆時要如何因應？胡忠一說，會在全國16個地方以大型花毯方式，以每個地方花藝和當季生產花卉為花材，並推動「花傳幸褔」，全民只要花150元就能上網買到超過300元的花束。同時也會跟家樂福、全聯、楓康等業者合作，打破只能到花店買花的傳統行為。

▲農糧署舉辦花卉展示推廣系列活動。（圖／記者許展溢攝）

