　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓終於怕了！首爾市府令「禁5人↑群聚」：耶誕跨年聚會全取消

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）失控的疫情愈演愈烈，加上即將迎來聖誕節連假、跨年，為防堵全國人潮移動加快病毒擴散，首爾市、京畿道、仁川市今（21）日下午聯合頒布行政命令，從23日0時起嚴格禁止室內外5人以上群聚，與防疫層級第3階段禁止10人以上群聚之規定相比更加嚴格。

▲▼首爾市府宣布，23日0時起禁止5人以上群聚。圖為首爾車站前民眾排隊接受篩檢。（圖／路透社）

▲首爾市府宣布，23日0時起禁止5人以上群聚。圖為首爾車站前民眾排隊接受篩檢。（圖／路透社）

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，首爾市代理市長徐正協（서정협）於21日下午2時召開線上記者會，宣布從23日0時至明年1月3日，將與京畿道、仁川市執行新一道的行政命令，嚴禁室內、室外5人以上群聚，且此段期間禁止舉辦同學會、同好會、遠足野餐、送年會、職場聚餐、研習營、喬遷宴、週歲宴、壽宴等活動。

不過針對婚喪喜慶等特殊狀況，將依照社交距離防疫第2.5階段規定，允許50人以內的群聚。

若有企業或個人違反規定，恐面臨鉅額罰款。

▲▼為解決病床不足問題，南韓防疫當局在首爾醫療院空地以貨櫃搭建臨時病房。（圖／達志影像）

▲為解決病床不足問題，南韓防疫當局在首爾醫療院空地以貨櫃搭建臨時病房。（圖／達志影像）

徐正協表示，「從23日0時起實施的行政命令，對於各位市民來說十分嚴苛，但若不設法防堵家庭、親友、同事間的病毒傳播，疫情恐怕無法減緩。」

而考慮到首爾、京畿道、仁川市為同一生活圈（相當於我國台北市、新北市、基隆市），京畿道知事李在明（이재명）也在下午記者會上表示，先前就已著手計畫與首爾市、仁川市政府協商，共同制定禁止5人以上群聚之行政命令。

據悉，南韓防疫當局21日通報926起病例，其中境內感染達892例、境外移入為34例。目前南韓共累計50591例確診、698例死亡。

►擬禁「5人以上」聚會！南韓新冠單日再增926例...全國法院休庭3周

南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：23日0時起禁止室內外「5人以上」群聚；直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧19至28日禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；滑雪場晚間9時以後禁止營業。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

新版小棕瓶！全方位保養長效保濕

ET快訊
老闆吩咐買「卡哩卡哩」！他帶回1包慘被開除　內行解答了
快訊／北市公車撞BMW！車頭全撞爛5傷　1嬰送醫　
變種毒株B.1.1.7肆虐英國！陸海空全面中斷全國陷恐慌
13歲弱智少女遭性侵懷孕！陸全鎮男人驗DNA　結果驚呆眾人
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓鎖國快餓死！40多歲男「不想努力」偷牛吃...慘遭金正恩處死

影／變種毒株B.1.1.7肆虐英國！陸海空全面中斷...全國陷恐慌

川普再出手！不服賓州判決將提告　要求最高院推翻大選結果

大規模網路攻擊「嚴重破壞」美國約50家公司　蓬佩奧點名俄羅斯

南韓終於怕了！首爾市府令「禁5人↑群聚」：耶誕跨年聚會全取消

謊稱女兒得癌詐騙千萬善款！　7歲女童逝世...狠媽還想再害小女兒

哈佛「著名中國問題學者」傅高義驟逝！術後病情惡化…享壽90歲

英旅客未檢測飛紐約！美暫不考慮限航　恐爆「二次疫情大流行」

美9000億振興方案拍板！　14項新紓困措施重點一覽

路透：美國會將批准19億美元資金　替換華為中興網路設備

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

北韓鎖國快餓死！40多歲男「不想努力」偷牛吃...慘遭金正恩處死

影／變種毒株B.1.1.7肆虐英國！陸海空全面中斷...全國陷恐慌

川普再出手！不服賓州判決將提告　要求最高院推翻大選結果

大規模網路攻擊「嚴重破壞」美國約50家公司　蓬佩奧點名俄羅斯

南韓終於怕了！首爾市府令「禁5人↑群聚」：耶誕跨年聚會全取消

謊稱女兒得癌詐騙千萬善款！　7歲女童逝世...狠媽還想再害小女兒

哈佛「著名中國問題學者」傅高義驟逝！術後病情惡化…享壽90歲

英旅客未檢測飛紐約！美暫不考慮限航　恐爆「二次疫情大流行」

美9000億振興方案拍板！　14項新紓困措施重點一覽

路透：美國會將批准19億美元資金　替換華為中興網路設備

新台幣尾盤由升轉貶　連6貶收28.517元

魏應充開辦農村課輔班12年　受惠學子現身分享技能場面溫馨

陳文茜中天年賺1000萬「曝蔡衍明對話」　跳槽TVBS：我不能變賠錢貨

北韓鎖國快餓死！40多歲男「不想努力」偷牛吃...慘遭金正恩處死

節目都來真的！游星淵險被《料理之王》導師「講到哭」

泡溫泉「1女尬3男」發IG限動！他不解：到底在想什麼...釣出本尊

美呆了！新竹護城河「螢光煙火花」綻放　4亮點如置身詩中意境

柬埔寨返台進防疫旅館前！高雄2男偷跑進超商購物　各重罰10萬

柳金財／吳怡農選北市長　等同助攻鄭文燦向賴清德爭奪2024總統大位

國旅投保件數Q3年增230%　壽險業者拚線上投保

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

國際熱門新聞

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

影／倫敦急封城　數十萬人大逃亡

快訊／韓國確診病患「救護車脫逃」！警大動作追捕

妻生下「黑皮膚嬰」　老公驚覺綠了

英「變種病毒」急速擴散　7大QA一次看

Pornhub員工1天狂看千部A片崩潰離職

即／日本半夜6.3極淺層強震！5弱搖晃

少年爬火車頂自拍...下秒 「觸電燒成焦屍」

性侵11名未成年女生！南韓2淫魔9個月內接連出獄

變種毒株B.1.1.7肆虐英國！陸海空中斷陷恐慌

暖男憂家人染疫亡！突「狂殺妻子一家」釀3死2傷

4光年外「地球」傳來無線電信號！

新種病毒株肆虐英國！WHO曝「3國也出現病例」

印度少年神預測　災難持續到明年

更多熱門

相關新聞

北韓鎖國快餓死！居民偷牛吃慘遭金正恩處死

北韓鎖國快餓死！居民偷牛吃慘遭金正恩處死

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，北韓（朝鮮）宣布面臨緊急狀態，提升防疫層級至「超特級」，嚴格執行封鎖國境，不過一名來自咸鏡北道穩城郡的40多歲男子卻因疫情影響導致生活貧困、幾近活活餓死，只好動歪腦筋偷取鄰近農場的牛隻煮食，最後卻因此慘遭安全部逮捕，並被判處死刑。

美呆了！新竹「煙火花」綻放河面

美呆了！新竹「煙火花」綻放河面

岡山工業地夯　台灣第一家摩托車製造商3.45億搶下2000坪

岡山工業地夯　台灣第一家摩托車製造商3.45億搶下2000坪

變種病毒太可怕！香港禁止英國航班入境

變種病毒太可怕！香港禁止英國航班入境

女星用口罩撿狗屎「淡定翻面再戴上」

女星用口罩撿狗屎「淡定翻面再戴上」

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎首爾京畿道仁川群聚耶誕節聖誕節跨年行政命令

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

即／旭富「又傳爆炸聲」　黃煙猛竄天際

她一看「爆改款電動車」怒了　網轟：還免車牌

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面