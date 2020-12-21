南韓終於怕了！首爾市府令「禁5人↑群聚」：耶誕跨年聚會全取消

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）失控的疫情愈演愈烈，加上即將迎來聖誕節連假、跨年，為防堵全國人潮移動加快病毒擴散，首爾市、京畿道、仁川市今（21）日下午聯合頒布行政命令，從23日0時起嚴格禁止室內外5人以上群聚，與防疫層級第3階段禁止10人以上群聚之規定相比更加嚴格。

▲首爾市府宣布，23日0時起禁止5人以上群聚。圖為首爾車站前民眾排隊接受篩檢。（圖／路透社）

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，首爾市代理市長徐正協（서정협）於21日下午2時召開線上記者會，宣布從23日0時至明年1月3日，將與京畿道、仁川市執行新一道的行政命令，嚴禁室內、室外5人以上群聚，且此段期間禁止舉辦同學會、同好會、遠足野餐、送年會、職場聚餐、研習營、喬遷宴、週歲宴、壽宴等活動。

不過針對婚喪喜慶等特殊狀況，將依照社交距離防疫第2.5階段規定，允許50人以內的群聚。

若有企業或個人違反規定，恐面臨鉅額罰款。

▲為解決病床不足問題，南韓防疫當局在首爾醫療院空地以貨櫃搭建臨時病房。（圖／達志影像）

徐正協表示，「從23日0時起實施的行政命令，對於各位市民來說十分嚴苛，但若不設法防堵家庭、親友、同事間的病毒傳播，疫情恐怕無法減緩。」

而考慮到首爾、京畿道、仁川市為同一生活圈（相當於我國台北市、新北市、基隆市），京畿道知事李在明（이재명）也在下午記者會上表示，先前就已著手計畫與首爾市、仁川市政府協商，共同制定禁止5人以上群聚之行政命令。

據悉，南韓防疫當局21日通報926起病例，其中境內感染達892例、境外移入為34例。目前南韓共累計50591例確診、698例死亡。

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南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：23日0時起禁止室內外「5人以上」群聚；直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧19至28日禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；滑雪場晚間9時以後禁止營業。

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