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影／變種毒株B.1.1.7肆虐英國！陸海空全面中斷...全國陷恐慌

記者王佩翊／編譯

英國日前宣布境內東南部出現的COVID-19病毒變異種「B.1.1.7病毒株」大流行，由於感染力驚人，目前已經傳播至英國其餘地區與附近國家，使得疫情幾乎陷入失控。如今包含歐盟11國、加拿大在內，至少已有18個國家接連中斷與英國的航班。首相強生更是緊急下令封鎖倫敦，要求進入最嚴格的「第4級防疫警戒」，使得全國人民再度陷入疫情恐慌，當地商店街宛如空城。

▲▼英國疫情,倫敦疫情。（圖／路透社）

▲英國境內出現變異毒株「B.1.1.7」，並於12月初發生大流行。（圖／路透社）

根據學術期刊《科學》指出，英國東南部地區12月初的感染案例突然激增，其中有絕大多數都是屬於「B.1.1.7病毒株」，讓防疫當局與公衛專家們無不繃緊神經。事隔不到2個星期，這個新的變異毒株瞬間在英國與歐洲部分國家蔓延，整體疫情再度達到高峰。來自伯明翰大學的微生物基因學家洛曼（Nick Loman）也表示，B.1.1.7的病毒排序看起來非常奇怪，是一種從來沒看過的病毒株。

▲▼英國政府宣布提升防疫層級至第4階段。（圖／路透社）

▲英國政府宣布提升防疫層級至第4階段。（圖／路透社）

事實上，相關單位早在9月20日就曾發現B.1.1.7這個新的變異毒株。根據統計，11月中旬的新增確診病例中有26%屬於B.1.1.7，然而從12月9日開始，比例瞬間暴增，目前光是在倫敦就有超過60%的新增病例是屬於這個新的變異毒株。

首相強生因此緊急下令倫敦封城，要求採取更嚴厲的防疫與封鎖措施。強生直言，B.1.1.7可能更易於傳染，因為大量的變異可能會使得病毒傳播速度增快，感染能力恐將提高70%。消息傳出後，許多人紛紛連夜打包行李逃出倫敦，火車站更是因此被擠得水洩不通。荷蘭、比利時以及義大利等國已宣布暫時中止來自英國的航班，所有行經倫敦的歐洲之星列車也將暫停行駛至少24小時。

▲▼英國首相強生。（圖／路透）

▲英國疫情再度進入高峰期，首相強生緊急宣布倫敦封城。（圖／路透）

研究人員發現，新型冠狀病毒平均每個月會發生1至2次的突變，也就是說，將現今的病毒樣本與武漢1月爆發的病毒進行比較後，中間可能會有20次以上的變異，而這些經過變異的病毒株仍在持續傳播中。不僅如此，B.1.1.7從首次發現到大流行，預警時間耗費了快3個月，如今南非也出現另一個病毒變異種「501. V2」，有許多年輕人與健康族群都遭到感染，難保不會成為下一個引發大流行的變異毒株。

除了英國之外，也有其他國家出現了相同的「B.1.1.7」新毒株，包含荷蘭1例、丹麥9例、澳洲1例與義大利最新通報的1例，引發世界各國防疫單位的憂慮，目前已經紛紛祭出禁航令。

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