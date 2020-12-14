淡水亂飛R22遭查扣！機主一口氣捐了　「一台近千萬」直接送大學

▲有民眾目擊R22直升機於淡水上空盤旋。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／台北報導

新北市9月中旬有一架R22型直升機於淡水機違規亂飛，經士林地檢署檢察官與專案小組偵辦後，也拘提直升機駕駛、55歲的陳男到案，並查扣該架R22。原先這架直升機可能面臨報廢一途，但民航局今（14）日證實，雖然該案件還未偵結，不過士林地檢署已行文告知，所有權人同意將R22直升機捐贈給虎尾科技大學供教學使用，民航局樂觀其成。

先前在淡水違規亂飛的R22直升機原先遭到士林地檢署查扣，由於此類違法活動對飛安威脅極大，民航局當時建議檢察官於偵結起訴時，應請求法官從重量刑，因此，R22最慘恐面臨報廢命運。不過，近日傳出這架R22將捐贈給虎科大教學使用。

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民航局證實此事表示，士林地檢署有行文告知，所有權人同意將R22直升機捐贈給虎科大做教學使用，民航局認為很正面，因此樂觀看待此事，相關程序會配合檢方與校方辦理。不過，未來捐給給學校後，僅能做純教學使用，也就是不能飛行，只能地面教學。

據了解，一台全新的R22直升機價格高達新台幣1200、1300萬元，二手價約打6、7折。玩家會選擇R22或CH7等直升機，主要是因為機型小，停放地點相對單純，另外飛行噪音也不大，在操作飛行技巧相對簡單，容易上手。

▼該架直升機還一度試圖於「海中天」董座豪宅後院降落。（圖／翻攝自細說淡水）

事實上，這起事件主要發生在9月中旬，有民眾直擊一架白色直升機在淡水低空盤旋，甚至還一度試圖降落在「海中天」董座豪宅後院，拍下影片PO上網引發熱議。

但影片曝光後也立即引起民航局重視，經過濾相關影帶資訊後，確認該架航空器為Robinson-R22機型，目前國內並無合法管道引進，雖然過去此一機型曾有一架合法登記，但該航空器適航證、與人員檢定證均已於2012年底失效。換言之，目前國內並無可合法飛航的R22直升機，也未有人員取得檢定證，因此此次事件人、機均屬違法。

依據《民航法》第103及104條，航空器違法部分，可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；駕駛違法部分，同樣可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。