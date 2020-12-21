「用萊豬突襲人民」　藍營：蔡英文對外政策頻出現誤判

▲國民黨主席江啟臣、總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

針對民進黨國際部宣稱國民黨主席江啟臣在萊豬議題上神隱，國民黨國際事務部回應，這幾個月來一直站第一線為食品安全把關、為民眾健康請命的，就是國民黨主席江啟臣，而是老是把「謙卑、謙卑、再謙卑」掛在嘴邊、卻不敢直面民意的是民進黨主席蔡英文。

國民黨國際部抨擊，蔡英文任期已進入第二任，但對外政策卻頻頻出現戰略誤判，美國總統大選期間押寶、選邊站的種種作為，國人歷歷在目；對內溝通施政死當，毫無誠意與社會對話，只想要強渡關山，甚至處心積慮就是要封住不同意見人士的嘴。

國民黨國際部指出，民進黨宣稱台中市長盧秀燕對美國在台協會突襲，但真正對於台灣民眾健康發動突襲的，並非是背負人民託付的盧秀燕，而是在8月28日以行政命令宣布進口萊豬的蔡英文，民進黨政府從上到下，在事前沒有任何跟國會溝通，沒有向老百姓說明，也沒有對國內產業進行衝擊評估，這才是目前朝野困境的始作俑者。

國民黨國際部質疑持續神隱中的蔡英文，對得起自己在總統就職宣誓的誓詞？— 「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。...」身為中華民國總統，蔡英文請捫心自問一下，所作所為增進了人民福利？是否無負國民所託？

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