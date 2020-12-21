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蔡英文：美中在科技場域激烈競爭　台灣半導體成世界關鍵角色

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▲▼總統蔡英文21日出席「第十一次全國科學技術會議」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文21日出席「第十一次全國科學技術會議」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日出席「第十一次全國科學技術會議」時表示，台灣的防疫工作，受到世界的肯定和矚目，美中在科技場域的激烈競爭，也讓在半導體先進製程領先全球的台灣，成為世界上不可忽視的關鍵角色。

蔡英文致詞時表示，2020年全世界都面臨重要挑戰，尤其疫情的影響，改變了全球的政治跟經濟秩序，也加快了全球有關篩檢診斷、藥物及疫苗開發等研發競賽，也帶動了全球供應鏈的重組。

蔡英文指出，台灣的防疫工作，受到世界的肯定和矚目，美中在科技場域的激烈競爭，也讓在半導體先進製程領先全球的台灣，成為世界上不可忽視的關鍵角色。她認為，這些成績不是偶然，而是因為數十年來積極投入科技研發，尤其是紮實的基礎研究，所帶來的豐碩成果。

蔡英文表示，在四年前，上一屆的全國科學技術會議，她也提出「5加2產業創新計畫」，深入發展7個重要領域產業，作為驅動台灣下一個世代產業成長的核心。

蔡英文說，這幾年來，已經翻修《科學技術基本法》，也積極推動產業數位轉型，希望能夠建構最適合科學研究發展的環境，並且孕育更多未來的科研人才，相信這些豐沛的研究能量，會成為帶動台灣產業升級發展最重要的創新動能。

蔡英文說，經過政府和全民，科技界及學界先進們的共同努力，四年後的現在，即使受到疫情的影響，台灣是全球少數維持經濟正成長的國家。

蔡英文說，台灣今年第三季經濟成長率，也居亞洲四小龍的首位。為了回應新的社會挑戰和全球變局，我們必須再度提出新的國家整體經濟發展戰略。

接著，蔡英文提到，5月就職典禮上，她提出「六大核心戰略產業」方案，就是要奠定在過去的基礎上，讓台灣在後疫情時代，能夠掌握全球供應鏈重組的先機，並且把台灣打造成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心。

蔡英文認為，要推動「六大核心戰略產業」，科學技術的發展，依然扮演最關鍵的角色。無論是跟資安產業有關的5G跟數位轉型，發展新藥或疫苗所需要的生物醫療科技，發展國艦國造、國機國造所需要的航空和太空科技，還有包括再生能源的推動、關鍵物資的供應，都和科學技術的研發應用息息相關，「科學技術沒有捷徑，只有長期投入，認真累積，才能看到成果」。

▼總統蔡英文21日出席「第十一次全國科學技術會議」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文21日出席「第十一次全國科學技術會議」。（圖／總統府提供）

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