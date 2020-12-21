蘇偉碩：若蔡英文面對開放萊豬的錯誤　「我願受司法最嚴格審判」

記者楊蕓／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩日前稱有研究指出萊克多巴胺「比搖頭丸毒250倍」，後來發現該論文誤植原始文獻數據，改口毒性是搖頭丸的4分之1，但仍遭衛福部以違反食安法告發，針對衛福部表示，會根據蘇偉碩是否願意公開承認散播訊息為錯誤，再決定是否撤告，蘇偉碩強調，他說出了科學事實，都是有所本，如果衛福部堅持提告，「我沒有關係，我會坦然接受。」

▲蘇偉碩前往AIT抗議萊豬進口 。（圖／翻攝ETtoday攝影中心）

蘇偉碩日前稱有研究指出萊克多巴胺「比搖頭丸毒250倍」，後來發現該論文誤植原始文獻數據，改口毒性是搖頭丸的4分之1，但仍遭衛福部以違反食安法告發，引發藍營抨擊查水表。衛福部表示，後續會根據蘇偉碩是否願意公開承認散播訊息為錯誤，再決定是否撤告。

民間反瘦肉精毒豬聯盟21日前往美國在台協會送交邀請函，希望就萊劑的健康風險問題舉行民間的對話會。蘇偉碩表示，其實現在有一種聲音，希望他對於錯誤訊息的部分道歉，但這些訊息都有所本，最重要的是「萊豬有害身體健康」，台灣科學家已經做出證明，他說出科學事實，如果衛福部堅持提告，「我沒有關係，我會坦然接受。」

蘇偉碩強調，如果要他道歉，那希望蔡英文考慮就她8月28日一個人開記者會決定國民的健康，之後才叫衛福部做健康風險評估，如果總統願意面對這個錯誤，衛福部願意合法進行風險評估，「我也願意接受司法最嚴格的審判。」

「萊豬有毒就是事實！」蘇偉碩強調，他還可以找出更多科學證據證明萊豬有毒，會影響壽命，連美國人壽命都可能受到影響，只是還沒做科學報告，在這之前要拿自己的孩子當實驗的白老鼠嗎？蔡總統沒有這個權力，陳時中部長也沒這個權力，因此台灣要跟美國發展健康的關係，兩國人民身體都健康，兩邊的關係才會健康。