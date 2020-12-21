沈智慧送民眾黨「反萊豬表決牌」：24日讓人民知道誰是豬隊友

▲沈智慧拜會國民黨團、民眾黨團。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨前立委沈智慧為反對萊豬進口，上週發動「野薑花運動」在立法院前絕食靜坐，絕食逾97小時全身癱軟、血壓不穩送醫，21日她召開記者會，宣布「野薑花2.0」正式開始，並分別拜會國民黨團與民眾黨團，送上自製的「反萊豬表決牌」，呼籲表決當天由在野黨自主記名，讓人民知道哪些人才是「豬隊友」。

沈智慧表示，她要向所有黨團遊說，發動在24日表決萊豬時，「自主舉牌記名投票」表態反萊豬，讓立委有民意做靠山，表決投票反萊豬，也告訴立委們，人民會知道那些豬隊友是誰，「霸萊委」行動會等著他們。

沈智慧21日上午分別拜會國民黨黨團辦公室、民眾黨黨團辦公室，並遞出「反萊豬表決牌」，希望他們盡全力促成24日記名表決，不要讓萊豬進口的行政命令在25日自動生效，若表決時沒有記名，希望兩黨立委能在投票時，高舉由民間團體製作的「反萊豬表決牌」，自主記名讓人民知道他們反萊豬，以此區別出那些萊豬立委。

沈智慧也拜訪民進黨團辦公室，但僅由黨團秘書接下名片，明天預計將拜會時代力量黨團，壯大反萊豬立委的陣容。沈智慧表示，反萊豬是台灣人的集體共識，號召更多人繼續打電話、臉書留言給自己的區域立委，要求他們表態反萊豬。她也預告，如果民進黨持續不重視民意，表決萊豬通過，野薑花運動將再升級3.0「全台割萊委」行動，保衛全民食安健康。

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