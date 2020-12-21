蘇偉碩：只要蔡英文敢說萊豬沒有毒　我就敢吃

記者楊蕓／台北報導

明年元旦起將開放進口美豬美牛，立法院24日將表決攸關美豬美牛進口9項行政命令，民間反瘦肉精毒豬聯盟21日前往美國在台協會送交邀請函，希望就萊劑的健康風險問題舉行民間的對話會。前榮總醫師蘇偉碩表示，已有實驗指出萊克多巴胺有毒，甚至可能影響人類壽命，他嗆聲，總統蔡英文能不能保證萊豬沒有毒，「只要妳敢說這句話，我就敢吃。」

▲蘇偉碩致贈AIT墨寶。（圖／記者楊蕓攝）

蘇偉碩表示，相信沒有萊克多巴胺，台美關係會更健康，也相信這不是台灣人的心聲而已，也是美國人的心聲，國際貿易的限制一定要建立在合理的科學證據上，台灣人對於萊劑不放心，他們已經告訴政府官員，可惜都不願意接受。

蘇偉碩指出，2015年台灣科學家就用人體培養的細胞試驗，證明萊克多巴胺對人體細胞有毒，這是千真萬確的事實，衛福部也看過那篇論文，他們沒有任何意見，表示他們也默認研究的真實性，他進一步用果蠅試驗，證明會影響果蠅壽命，也就是說可能影響人類壽命。

「我非常同情美國3億人民，因為他們用自己的生命吃了二十幾年的萊克多巴胺。」蘇偉碩說，更讓他感到難過的是，美國人的平均壽命在2015、2016、2017連續三年下降，美國人短命讓醫學界非常震驚，這是全世界所有先進國家唯一平均壽命不增反減，原因當然不只萊克多巴胺，但美國人死亡原因最多的是心臟疾病，而萊克多巴胺的心臟毒性早經動物實驗證實。

蘇偉碩在會後受訪時，對於外界質疑他有「親中色彩」，蘇強調，親不親中他都尊重，最重要的是蔡英文能不能保證萊豬沒有毒，「只要妳敢說這句話，我就敢吃」。

蘇偉碩說，現在污名化美豬的是蘇貞昌內閣，他叫軍人、警察、學生、榮民都不能吃，因此他希望還美豬一個清白，「有毒的是萊豬，不是美豬，只要美豬沒有萊劑，我歡迎大家吃，而且一定會很好吃。」