嘉義朴子查獲非法掩埋數千隻雞屍　業者最重罰300萬

▲嘉義縣朴子市查獲非法掩埋斃死禽畜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民眾陳情嘉義縣朴子市某畜牧場，遭質疑該養雞場掩埋數千隻死雞屍體，環保局前往開挖，經挖掘3處其中1處確認有塑膠袋包裹死雞掩埋於畜牧場旁自有農地，此行為已違反廢棄物清理法，環保局將依法告發，最重可處以300萬元罰鍰。

該非法掩埋案件是日前當地民眾陳情畜牧場私自挖坑掩埋其場內斃死雞隻行為，環保局隨即派員進行稽查，業者自行承認於2020年初開始進行非法掩埋死雞行為，業者說詞係為防止禽流感疫情肆虐，為此說法尚待查證。

▲ 環保局開挖非法埋雞屍，將遭開罰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

但非法掩埋已構成違反廢棄物清理法要件，環保局會同該畜牧場人員、陳情民眾、嘉義縣警察局及嘉義縣家畜疾病防治所等相關單位辦理現場開挖作業，其中發現斃死雞隻面積約為長6米、寬7米、深3米，該斃死雞隻係以挖紅色塑膠袋包裹死雞屍體並掩埋於現地，實際數量需於後續清理時進行確認。

此外，家畜疾病防治所也進行採集死雞屍體送驗，且為避免可能發生禽流感病毒擴散，並於畜牧場周邊進行消毒作業；環保局要求該畜牧場立即提報該批廢棄物處置計畫送局核備，環保局後續將限期清理，未清理完成前現場需每日進行消毒作業。

▲環保局開挖雞屍掩埋處。（圖／記者翁伊森翻攝）

該案若確認動物疾病疫情蔓延或散播，依相關法規不僅處3年以下有期徒刑或拘役，且得併科新台幣100萬元以下罰金，嘉義縣政府呼籲養畜禽業者，面對疫情切勿掉以輕心，務必自主落實各項防疫工作，更不要隨意丟棄或掩埋動物屍體，造成環境危害。