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話說朴子老建築攝影比賽　拍出當地老房子的美

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▲▼ 「話說朴子老建築攝影比賽」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「話說朴子老建築攝影比賽」新北市王啟文以空拍機拍攝新吉庄(朴子市德興里)的棋盤式三合院建築奪冠。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子市公所2019年初舉辦的「話說朴子老建築攝影比賽」頒獎典禮，31日上午在朴子梅嶺美術館展開，全國攝影好手齊聚一堂，第一名由來自新北市的王啟文，以空拍機拍攝新吉庄(朴子市德興里)的棋盤式三合院建築，佐以豐富的文字考究，獲得評審青睞榮獲本次比賽冠軍及獎金五萬元。

▲▼ 「話說朴子老建築攝影比賽」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「話說朴子老建築攝影比賽」得獎作品。（圖／記者翁伊森翻攝）

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朴子市長吳品叡表示，要如何發掘朴子小鎮的優點，將朴子成功的行銷出去，深厚的文化及歷史底蘊是朴子最大的資產，無論在古老且熱鬧的開元路、中正路，或在牛挑灣、大小槺榔、南勢竹的田野聚落裡，都能找到明清代、日據時期或光復初期的老建築，如玉勝巷有最美天際線的盛名，新吉庄更有全國獨一無二棋盤式三合院聚落景觀，加以月初東石神社也成功被嘉義縣政府核定為歷史建築。

▲▼ 「話說朴子老建築攝影比賽」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 市長吳品叡親自頒獎給得獎者。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「話說朴子老建築攝影比賽」。（圖／記者翁伊森翻攝）

朴子市公所一改過去八年攝影比賽的傳統模式，邀請全國各地的攝影專家來朴子尋找老建築的故事，除了拍照外還要用心了解朴子的歷史文化，才能獲得高分、拿到豐厚的獎金，在本次參賽作品共本次參賽作品共1142件，得獎作品共53件，第一名獎金50,000元，第二名獎金30,000元，第三名獎金20,000元，優選獎金2,000元(20名)，佳作獎金1,000元(30名)，評分方式為畫面分數70%及文字敘述部分30%，從每件作品裡能充分感受到作者的用心，朴子市公所會善用這些寶貴的照片來行銷朴子，讓大家藉由作品勾起回憶，讓國人更深入了解朴子的人文歷史。

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