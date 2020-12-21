嘉義縣新創基地啟動　一站式創業服務站最高可貸200萬

▲嘉義縣新創基地啟動暨地方SBIR成果發表記者會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府辦理《創業逐夢，來嘉真好》嘉義縣新創基地啟動暨地方SBIR成果發表，將篩選出12組團隊強力輔導，培訓期間除享有七大完善創業服務、完整培訓課程，期末競賽後前三名團隊，將頒贈實質獎金鼓勵外，額外擁有嘉義縣地方型SBIR加分機會，藉此優渥創業輔導方案鼓勵青年朋友來「嘉」創業，攜手帶領嘉義縣走向創新、創意、創業的三創未來。

嘉義縣政府今年正式推動創業加速暨新創輔導計畫，為深化嘉義縣對於打造創業友善之都的決心，實質鼓勵青年朋友選擇於嘉義縣境內創業，縣府首次大刀闊斧整合豐沛創業資源平台，特以嘉義縣新創基地做為輔導據點，開拓一站式創業服務站，為「來嘉」青年、「在嘉」在地青年進行創業資源鏈結、協助其貸款申請、完整課程培訓，更期待透過新創基地完善輔導機制，提升創業初期的穩定性及存活率，導引優秀團隊與嘉義在地企業交流媒合，為嘉義縣注入新創活力，活絡地方產業經濟發展。

▲縣長翁章梁致詞。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，嘉義縣首次集結眾多資源，搭建縣府、企業、團隊對接的創新創業橋樑，也藉此鼓勵在地青年及洄游青年把握輔導方案推動的難得機會，多方利用新創基地匯聚資源，幫助剛起步的創業團隊，提升創業存活機率，並且攜手帶領嘉義縣走向創新、創意、創業的三創未來。

經發處長江振瑋指出，在嘉義縣新創基地啟動後，將可搭配馬稠後工業園區、民雄中科院航太園區等，讓產業發展得以承先啟後。由經發處領頭，串接各方資源，積極培植新創團隊向上發展，預料未來將可與嘉義地方產業對接，打造前所未有的創新活力。

記者會由縣長翁章梁及經濟部中小企業處副處長胡貝蒂見證，由嘉義縣經發處長江振瑋與台灣中小企業銀行董事長黃博怡及中小企業信用保證基金董事長李耀魁簽署《來嘉創業 貸夢起飛》MOU合作意向，其中包括三大簽署內容，一、縣府承諾積極協助在地青年與中小企業達成貸款需求；二、台灣中小企銀承諾，承貸申請從簡、從速、從優；三、信保基金承諾，貸款最高額度可達200萬元。

▲縣長翁章梁視察輔導成效。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣政府不單以新創為重點推動範籌，為了解決企業營運的困境，嘉義縣以自有經費配合中央補助款經費投入推動「地方型SBIR」，以增近國內中小企業加強創新技術或產品的研發能量，加速提升產業競爭力。

108年間有29家廠商提案，12家廠商獲得補助，總補助金額725萬9千元，共計產出57項相關創新研發產品及服務，增加產值1.25億元，增加就業人數15人，成績斐然，未來12組團隊，創業競賽前三名者，將於新一年度「地方型SBIR」擁有額外加分機會，以肯定團隊培訓期間的努力。

嘉義縣政府首度大舉整合地方創業資源成立嘉義縣新創基地，可為新創團隊及企業提供七大完善創業服務，包括業師諮詢、創業輔導、新創課程、媒合交流、創櫃輔導、創業加速、貸款申請，導引創新創業團隊落地生根，創造多元企業、業師、創投交流媒合機會，與地方多元產業共同探索商機。

此次創業加速暨創新輔導計畫即日起徵件至12月31日止，預計篩選出12組亮點團隊進行培訓，於計畫期末時辦理創新創業競賽，第一名至第五名可獲得2至10萬元不等的獎金（第一名頒發10萬、第二名頒發5萬、第三至五名各頒發2萬元獎金），第六至第十名也有1萬元的鼓勵金。而為鼓勵優秀團隊創新研發，此計畫首次與地方型SBIR對接，前三名團隊將可額外獲取加分機會，歡迎創業青年、新創企業踴躍報名。

▲嘉義縣新創基地啟動暨地方SBIR成果發表記者會 。（圖／記者翁伊森攝）

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