嘉義縣設置簡易式座椅　改善狹小候車環境

▲嘉義縣針對狹小候車亭設置簡易遮陽搖椅 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子轉運站7月1日啟用後，多條公車路線也跟著調整，嘉義縣政府為便利東石、布袋民眾搭乘往返朴子，規劃在山通、南通路口增設停靠站，因腹地不足，無法設置候車亭，候車民眾無法遮陽及休憩，為改善候車環境及體恤候車者多為高齡者，已在山通和南通路口公車站旁增設簡易式候車設施，提供座椅及遮雨棚，民眾使用後反應良好。

建設處表示，嘉義縣老年人口為本島之冠，年長者外出非常倚賴公車，公車是老人家最重要的出行工具，建立完善的候車環境非常重要，縣府近5年已建置超過100座候車亭，總經費超過2,500萬元，且每年持續向中央申請補助改善候車環境，由於仍有候車站因用地無法取得或過於狹小，民眾無法享有良好候車環境。

山通、南通路口公車站位於朴子市鬧區，人車往來頻繁，因該站無足夠腹地可建置候車亭，縣府基於交通安全及舒適性考量，採用類休閒椅方式設置簡易式候車設施，提供民眾短暫休憩及候車需求。

建設處指出，簡易候車設施建置後，經詢問搭車民眾都表示感到滿意，未來腹地狹小的公車站將比照辦理，提供民眾更舒適的候車環境，適度解決老人家不耐久站問題。

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