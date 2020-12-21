嘉義縣關懷據點暨福利社區化成果發表　打造長者上台自信

▲嘉義縣中埔鄉和興社區於照顧關懷據點暨福利社區化成果發表會游理事長劉守仁及社區幹部販售社區特色產品 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣18鄉鎮市98個社區關懷據點20日在府前廣場熱鬧舉辦成果發表會，展現一年來學習成果，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘和鄉鎮市長都到場為老人家加油打氣。翁章梁表示，就任2年，社區照顧據點覆蓋率已從32%擴增到59%，未來2年將朝向至少65%、甚至是70%目標努力，讓老人家都能在自己最熟悉的地方快快樂樂的享受老年生活。

嘉義縣社會局結合社區照顧關懷據點、幸福社區和小旗艦社區舉行聯合成果展，這是社區年度重頭戲，為提供老勢大表演機會，今年自次打造雙舞台，提供60組社區老人家上台演出，現場還有 89個靜態成果及宣導攤位。

▲嘉義縣裕民社區照顧關懷據點於福利社區化成果發表會由志工搭配長者表演精湛太鼓秀 。（圖／記者翁伊森攝）

聯合成果展呈現社區的熱情與活力，透過社區豐富的產業及勢大的好手藝，帶給民眾一場視覺、聽覺及味覺的美妙饗宴。社會局透過一年一度的成果發表，增進社區間的交流互動，大家可以認識更多元的社區方案，讓更多民眾投入社區照顧關懷及福利社區化行列。

嘉義縣老年人口比例一直名列本島之冠，截至11月底止，老年人口有101,473人，占全縣總人口比例20.30%，已達超高齡社會，勢大人的福利和照顧，一直都是縣政府最關心的議題。

▲嘉義縣太保市福興社區表演街舞。（圖／記者翁伊森攝）

目前全縣357個村里，在縣府團隊輔導下，已成立362個社區發展協會，受到財政狀況及人口老化限制，縣府仍積極聯結公部門及在地資源辦理各項福利服務及社區發展活動，持續佈建據點，由在地志工提供勢大餐飲服務、訪視問安服務、健康促進活動等初級預防照顧服務。

▲各社區將服務成果製作成帆布。（圖／記者翁伊森翻攝）

社會局表示，18鄉鎮市目前設置42個社區照顧關懷據點、188個C級巷弄長照站、58個老人食堂、26個長青活力站，扣除重覆村里，老人服務據點涵蓋率58%。透過每週穩定的舉辦活動，增加勢大社會參與及身心機能活化效果，延緩老人家失能、失智，要讓勢大在自己最熟悉的社區受到最妥適的照顧，「在嘉安老」。

聯合成果展，是在嘉安老最有力的佐證。舞台上的老勢大，無論是說學逗唱，樣樣精通，靜態展示攤位更是精彩，展現長輩親手製作的畫作、勞作、手工皂和特色農產品，體現活到老學到老的精神。

▲成果發表會舉辦樂齡走秀，長輩們穿著時髦接受大家歡呼聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

「銀飛遜在我嘉」不老時尚魔法秀可以說是老勢大的不老魂，10組來自不同社區、平日會一起參與社區據點活動的老夫老妻攜手秀時尚，老人家也可以打扮得很fashion、很ㄒㄧㄚ、很ㄆㄚ。

翁章梁肯定參展據點的志工和幹部為勢大的付出，透過據點多元的活動及課程，老人家可以找伴鬥嘴古，關心老朋友，也能學習新知，跟上時代潮流，豐富、多樣化晚年生活。

翁章梁說，老人照顧要做的好，需要社區的支持，社區願意投入老人照顧，老人福利才能做的好，希望每一位老勢大都能在長照政策下，受到最好的照顧，在「嘉」過著快樂的生活。

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