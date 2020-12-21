旭富製藥損失8億元加賠5工廠　燃燒破18小時最快今早撲滅

記者黃翊婷／綜合報導

桃園蘆竹區旭富（4119）製藥20日中午發生嚴重火警，造成2名員工受傷，波及鄰近5間工廠，火災財損預估高達8億元。雖然火勢已在當日下午5時30分受到控制，但還有部分殘火在燃燒，最快今日（21日）早上才能完全撲滅火勢。

▲大火燃燒18小時仍未完全撲滅。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

旭富表示，20日中午12時左右生產線在進行化學溶劑處理時，不慎引發火災，公司人員立即通報消防隊處置，但因為風勢強勁，導致火勢難以控制，造成2名員工受傷，一名菲律賓籍移工全身90％三度灼傷，傷勢嚴重仍在加護病房醫治，另一名徐姓男子（40歲）右手掌遭燙傷，經過治療已無大礙。

據了解，最初是一棟5樓高廠房的3樓起火，沒想到火勢持續延燒，導致鄰近的桃園紙廠、東陽精密、國晟銅製品、鴻利紡織、廣倫潔環保公司也受到波及。消防隊指出，旭富製藥廠火警已在20日下午5時30分受到控制，沒有繼續延燒，僅剩部分殘火仍在燃燒，目前燃燒區域主要集中在紙廠、紡織這2間工廠，雖然一切都在掌控之中，但估計要到21日早上才能完全撲滅火勢。

▼▲旭富製藥生產線大部分都遭到大火吞噬，重建至少需半年。

至於財產損失部分，旭富20日晚間發表聲明表示，初步估計損失約8億元，但應該可以獲得保險全額理賠，受到波及的廠商則還無法評估損失，不過，這部分應該可以獲得3000萬元保險理賠，後續改善措施，將等到火場解除管制後再進行分析、討論。

此外，旭富也將在21日上午7時於證交所說明火災損失情況。