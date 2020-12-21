旭富大火重傷移工今晨不治　經理哽咽曝原因：溶劑流進水溝

記者黃翊婷／台北報導

桃園蘆竹區旭富（4119）製藥20日中午發生嚴重火警，造成2名員工1死1傷，波及鄰近5間工廠，火災財損預估高達8億元。財務主管楊文禎經理21日上午7時在證交所記者會上說明，哽咽表示，傷勢較為嚴重的菲律賓籍移工在今日凌晨宣告不治，菲律賓駐台代表處已經通知家屬。

楊文禎還原當時現場狀況，雖然休假日公司沒有從事生產活動，但有安排少數同仁進行相關工廠作業，一開始發生火災的區域是公司舊廠區，推測是化學溶劑流進水溝，加上海邊強風，導致火勢一發不可收拾。

▲財務主管楊文禎經理出面說明火災受損情況。（圖／記者游宗樺攝）

旭富表示，20日中午12時左右生產線在進行化學溶劑處理時，不慎引發火災，公司人員立即通報消防隊處置，但因為風勢強勁，導致火勢難以控制，造成2名員工受傷，一名菲律賓籍移工全身90％三度灼傷，傷勢嚴重，送往加護病房醫治後，仍在21日凌晨宣告不治，另一名徐姓男子（40歲）右手掌遭燙傷，經過治療已無大礙。

據了解，最初是一棟5樓高的廠房3樓起火，沒想到火勢持續延燒，導致鄰近的桃園紙廠、東陽精密、國晟銅製品、鴻利紡織、廣倫潔環保公司也受到波及。消防指出，旭富製藥廠火警已在20日下午5時30分受到控制，沒有繼續延燒，僅剩部分殘火仍在燃燒，目前燃燒區域主要集中在紙廠、紡織這2間工廠，雖然一切都在掌控之中，但估計要到21日早上才能完全撲滅火勢。

至於財產損失部分，旭富20日晚間發表聲明表示，初步估計損失約8億元，但應該可以獲得保險全額理賠，受到的波及的廠商則還無法評估損失，不過，這部分應該可以獲得3000萬元保險理賠，後續改善措施，將等到火場解除管制後再進行分析、討論。

▼旭富製藥廠大火燃燒超過18小時。（圖／記者陳以昇翻攝）