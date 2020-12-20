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台南民治市民廣場聖誕樹點亮歡樂　黃偉哲邀耶誕跨年遊新營玩台南

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▲台南市政府舉辦「2020幸福台南．聖誕點燈」活動，市長黃偉哲等人一同點亮燦爛繽紛的聖誕樹，並親自發送聖誕禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦「2020幸福台南．聖誕點燈」活動，市長黃偉哲等人一同點亮燦爛繽紛的聖誕樹，並親自發送聖誕禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府聖誕點燈活動精彩不間斷，20日晚上在民治市政中心市民廣場舉辦「2020幸福台南．聖誕點燈」活動，市長黃偉哲等人一同點亮燦爛繽紛的聖誕樹，並親自發送聖誕禮物，祝福市民朋友在新的一年充滿愛與希望，黃偉哲更歡迎全國朋友耶誕假期到新營聽演唱會，跨年活動到台南倒數迎新年。

黃偉哲市長表示，新營民治市政中心點燈，今年的攤位更多、人潮也更熱鬧，希望藉著點燈活動也點亮新營的觀光，尤其市府將於12月27日在新營體育場舉辦耶誕跨年演唱會，邀請五堅情、翁立友、大支等許多明星一起來和大家過聖誕，最重要的還有煙火秀不容錯過，市府未來會努力在新營把活動辦得越來越多、越來越熱鬧。

▲台南市政府舉辦「2020幸福台南．聖誕點燈」活動，市長黃偉哲等人一同點亮燦爛繽紛的聖誕樹，並親自發送聖誕禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2020幸福台南．聖誕點燈」是大新營地區歲末年終的重要活動，今年布置的主題為「歡樂起飛，夢想起飛」，期盼帶給市民朋友滿滿的幸福與歡樂。活動由興國中學的熱音社和吉他社以青春活力的表演揭開序幕，再由頑童薩克斯風重奏團接力演唱多首膾炙人口的經典老歌，讓現場氣氛相當熱絡，壓軸則由活泉樂團的老歌新唱帶給民眾全新的音樂享受。

同時，活動現場由台灣親子國際職涯發展協會策劃的小老闆市集，也讓市民朋友們體驗到寓教於樂的趣味市集風格，在實際的交易活動中不但讓小朋友學習到人際溝通互動，並獲得許多課堂外的實用知識，而二手物品的買賣更能培養小朋友資源再利用的永續觀念。

▲台南市政府舉辦「2020幸福台南．聖誕點燈」活動，市長黃偉哲等人一同點亮燦爛繽紛的聖誕樹，並親自發送聖誕禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場還有親子英文闖關遊戲、財政部南區國稅局的集發票送好禮、南灜科學教育館天文望遠鏡觀星活動，以及南瀛親子館暨新營親子悠遊館推出繪本故事與DIY等活動，內容多元豐富，活潑有趣，吸引大批市民朋友攜家帶眷親子同樂。

此外，台南市政府於12月 27日晚上5時30分在新營體育場舉辦耶誕跨年演唱會，當天有五堅情、翁立友、大支等多位知名歌手帶來精彩演出，更有美麗的煙火表演，市長黃偉哲歡迎大家一起來新營歡度聖誕最青春。

▲台南市政府舉辦「2020幸福台南．聖誕點燈」活動，市長黃偉哲等人一同點亮燦爛繽紛的聖誕樹，並親自發送聖誕禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民治聖誕點燈活動，包括市長夫人劉育菁、新營區長魏文貴、台南市秘書處長李朝塘、立委賴惠員及市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰等人到場，一同點亮聖誕樹，與市民鄉親提前歡慶聖誕。

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