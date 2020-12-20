瘋聖誕、跨年　台中飯店業者齊推活動迎接2021

▲瘋聖誕、跨年，位在台中轉運站附近的挪威森林3號館推慶祝活動，跟消費者一起告別2020年。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

聖誕節即將到來，台中市政府今年在柳川水岸與綠川舉辦浪漫聖誕點燈，同時打造高11公尺聖誕樹，市府廣場也有一連串活動，帶動周邊飯店住房率。飯店業者透露，假日訂房突破8成，但平日約莫6成左右，耶誕活動開始後，也帶動住房拉高10%左右。

位在台中轉運站旁、今年甫新開幕的挪威森林行旅3號館也趁這波觀光熱潮推出活動，在12月26日、明年1月1、2日找來街頭藝人駐唱，當日所有入住房客都可享有免費飲品兌換券。台中日月千禧酒店24F極炙牛排館則在12月31日，晚間以Disco、復古為主題舉辦Let's Dance跨年活動，除了提供晚餐外，餐後派對可欣賞樂團現場表演、70年代造型比賽、抽獎等精彩活動。

除了住房活動之外，另一家飯店業者裕元花園酒店則推出「北歐森林奇緣」耶誕系列甜點，以白雪、樹木等自然元素發想，打造香草蛋糕為主體包裹「粉紅耶誕村」內餡夾入微酸覆盆子，以及在義大利被稱為國民甜點的「白雪潘那朵尼」，搶攻消費者荷包。

▲日月千禧推出Disco復古跨年活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲裕元花園酒店推出「自然系」耶誕甜點。（圖／記者游瓊華翻攝）

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