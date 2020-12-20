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黃偉哲與金馬獎新科雙料影后陳淑芳　冬至前夕到台南家扶送關懷

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▲台南市長黃偉哲與金馬獎新科雙料影后陳淑芳，冬至前夕到家扶送關懷烹煮多道冬令進補料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與金馬獎新科雙料影后陳淑芳，冬至前夕到家扶送關懷烹煮多道冬令進補料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在1年裡最重要的節氣冬至時節，御鼎節能科技與克災消防科技公司，為關懷受家扶中心扶助的弱勢家庭孩子與終年辛勞的長輩們加油打氣，20日中午邀請台南市長黃偉哲與金馬獎新科雙料影后陳淑芳，一起到南台南家扶中心烹煮多道冬令進補料理，為弱勢親子們圍爐補冬、增強元氣，場面相當溫馨感人。

關懷社會弱勢族群不遺餘力的御鼎、克災2家企業公司，特別利用冬至前夕舉辦「金馬影后揪市長、冬至家扶送關懷」的公益活動，獲得國內新科金馬獎影后陳淑芳與台南市長黃偉哲響應熱情參與，台南市電子媒體記者協會協辦。

家扶基金會行政處長王聖基表示，希望藉此活動，引起全國各界對受扶助家庭多些關懷，連同在亞洲名廚賽獲得日本、韓國雙金牌的主廚蕭宗隆，都一起到場為這群弱勢孩子、長輩進補，有數十位單親、隔代教養的家扶兒與長輩出席，場面相當熱烈。

▲台南市長黃偉哲與金馬獎新科雙料影后陳淑芳，冬至前夕到家扶送關懷烹煮多道冬令進補料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長親臨現場偕同陳淑芳，親自下廚為弱勢家庭親子做好吃又營養的料理。談起如何為家扶親子煮出好吃料理？陳淑芳說：「問我這國民阿嬤就對了！如果火力不夠，煮出來的料理不會好吃喔！像餐廳或5星級飯店都用快速爐，就是這道理。」她與黃偉哲市長並當場用神速節能鍋具親自為家扶中心的大小朋友們料理滷豬腳、做海鮮塔，大秀廚藝。

黃偉哲市長指出，很高興能夠跟克災消防公司陳總經理、還有我們轟動武林驚動萬教亞洲第一廚神蕭老師蕭大師，還有最重要的淑芳阿姨，能夠來到台南發揮她在《孤味》中非常堅忍的愛心，今天大爆發，能夠來給我們南家扶中心的各位好朋友，不管是年長的好朋友或是年幼的小朋友，大家一起來料理出一桌最好吃的，有豬腳蹄膀、有海鮮粥等等等等，非常好吃的料理，真的很開心，很感謝大家的愛心。

▲台南市長黃偉哲與金馬獎新科雙料影后陳淑芳，冬至前夕到家扶送關懷烹煮多道冬令進補料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

金牌主廚蕭宗隆說，這鍋海鮮塔有蒸、煮、燉、滷、炸等多元烹調功能，這次為家扶親子料理的霸王扒鹽雞、蔥蒸玫瑰魚、海陸三鮮寶、養生當歸鴨、最佳女豬角、山中傳奇羊、野菜式唐揚、香果莓香糕、富貴香雞粥等9道菜色，都能用神速全能鍋來料理，只要鍋具能完全吸收熱能，集中火力，不必用快速爐，也能快速煮出像餐廳等級的美味佳餚。

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