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罷免陳致中連署失敗！「鎮港除蟲隊」尊重民意：深綠區不容易

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▲陳其邁市政總質詢,陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市議員陳致中。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市鳳山區的市議員黃捷罷免案在2天前宣布成立，將於明年2月6日投票，不過高雄市前鎮小港區的市議員陳致中罷免案卻宣告失敗，對此，罷中團體「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪坦言，11月2日送出的2萬9千多份二階連署書中，有多達1萬3千多份不合格，按照規定得在22日前補足，目前已經確定來不及補件，提案宣告失敗。

罷中團體「鎮港除蟲隊」上個月2日將2萬9018份的二階連署書送進高雄市選委會，不過經高雄市選委會查對結果，原連署人人數計2萬9018人，不合規定依法應刪除人數計1萬3373人，距離第二階段2萬8062人的門檻，仍不足1萬2417人。郭倫豪坦言，由於一階的連署書不合格率僅百分之10左右，因此只事先預備了約3000件連署書要用來補件，不過後來公佈結果不合格率約4成多，遠遠超出原本的預期。

▲罷免陳致中二階送件 。（圖／罷中總部提供）

▲罷中團體二階送件不合格率超出預期。（圖／ETtoday資料照）

郭倫豪進一步指出，由於要補的件數實在太多，在那麼短的時間內要補足，有一定執行上的難度，因此會在明天正式宣布提案失敗，不過他也提到：「我們的立場就是罷免是公民活動，不管有過沒有過都是民眾的意志，會尊重公民的選擇，在這過程中，我們感受到在深綠的選區，要推動罷免是比較辛苦的，感覺前鎮小港區的居民可能還是想給他機會，我們也尊重他們的選擇。」

郭倫豪表示，小港地區政治版圖一直以來都是綠大於藍，在深綠的選區要推動罷免陳致中不是一件很容易的事，加上這次不合格的連署書，大多屬於重複簽署，還有外縣市居民加入填寫的部分，因此可以看出來或許當地居民對於罷中這件事並不熱衷，因此會選擇尊重民意。

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