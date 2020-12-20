　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／陽金公路台2甲線「一線道吞噬」　21日搶通「單線雙向」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者郭世賢／新北報導

受連日大雨不斷侵襲影響，新北市金山區台2甲線8.4公里處、陽金公路往台北方向20日下午發生道路土石坍方崩落意外，持續有不斷崩塌現象，目前該路段已暫時「雙向封閉」。養護工程處景美工務段主任工程司范良鑫表示，目前擬定三階段搶修，21日上午先搶通「單線雙向」車道。

▲陽金公路台2甲線土石崩落 「路面吞噬路面」雙向道路緊急封閉。（圖／記者郭世賢攝）

▲陽金公路台2甲線土石崩落，「路面吞噬路面」雙向道路緊急封閉。（圖／記者郭世賢攝，下同）

連日大雨！20日下午1時許新北市金山區台2甲線8.4公里處陽金公路往台北方向發生道路坍崩意外，路面嚴重龜裂，道路被吞噬近一線道。金山警接獲民眾通報後，速趕抵現場，立即聯絡金山區公所、交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段到場協助處理，並封閉雙向道路，避免發生交通意外。

交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段主任工程司范良鑫表示，因連日豪雨，造成台2甲線8.4公里處40公尺長路基缺口，目前擬定策略分三階段搶修，第一階段希望在21日早上搶通「單線雙向」車道，讓民眾可以上下班通勤及上學。

▲陽金公路台2甲線土石崩落 「路面吞噬路面」雙向道路緊急封閉。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼影響範圍120公尺，路基缺口40公尺、深60公尺。

▲陽金公路台2甲線土石崩落 「路面吞噬路面」雙向道路緊急封閉。（圖／記者郭世賢攝）

范良鑫說，第二階段讓基礎保護措施，沿著邊坡落面加強坡角穩固；第三階段長期護建部分，目前路面缺口，由上做下來，大約60公尺深，要耗費長時間，民眾通行一定要受到更加明確的保障，這部分工法會再研議。他說，目前影響範圍120公尺，路基缺口40公尺、深60公尺。

目前雙向道路封閉，民眾經過請路段煩請繞道而行，避免發生交通意外，行駛陽金公路「皇家客運」無法通行，包括車輛完全無法通行。

▲交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段,主任工程司,范良鑫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段主任工程司范良鑫表示，21日早上搶通「單線雙向」車道。（圖／記者郭世賢翻攝）

【相關新聞】

快訊／陽金公路台2甲線8.4K土石崩落　「一線道消失」雙向急封閉

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
月入6萬太弱？　過來人揭30歲薪水「真實數字」
低溫探14°C！北台灣雨繼續下　玉山有望降雪
罷免陳致中2階段連署失敗！ 1.3萬份不合格原因曝
可能要燒到明天！　大爆炸鄰近5工廠連環燒
男迷昏女友躺旁邊「讓網友硬上」　她一摸感覺不對：你是誰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／永和汽車失控猛衝釀8車受損　1男遭波及倒地送醫急救

旭富製藥是全球第二大羥氯奎寧生產廠　蔡英文4月參訪

女友爛醉躺床！渣男竟call「3男輪流侵犯」…裸體坐一旁全程觀看

獨／「假冒低收戶優先錄取」非營利幼兒園！家長怒揭暗黑招生過程

旭富製藥付之一炬！鄰近5工廠遭波及…恐燒到明天才能撲滅

迷昏女友「讓男網友硬上」！男躺旁邊裝睡　她一摸崩潰喊：你誰

強風助長火勢！上市公司旭富製藥廠房大火　延燒緊鄰5家工廠

快訊／陽金公路台2甲線「一線道吞噬」　21日搶通「單線雙向」

快訊／不雅片設局詐球星！劉嫌遭拘抵北檢　訊後聲請羈押未禁見

桃園男強押人妻代夫還債「上銬凌虐」　她逃出向檳榔攤求救

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

市場「超肥美菜虎」1斤賣55元　客人見箱內2坨球暴動：全包了！

快訊／永和汽車失控猛衝釀8車受損　1男遭波及倒地送醫急救

旭富製藥是全球第二大羥氯奎寧生產廠　蔡英文4月參訪

女友爛醉躺床！渣男竟call「3男輪流侵犯」…裸體坐一旁全程觀看

獨／「假冒低收戶優先錄取」非營利幼兒園！家長怒揭暗黑招生過程

旭富製藥付之一炬！鄰近5工廠遭波及…恐燒到明天才能撲滅

迷昏女友「讓男網友硬上」！男躺旁邊裝睡　她一摸崩潰喊：你誰

強風助長火勢！上市公司旭富製藥廠房大火　延燒緊鄰5家工廠

快訊／陽金公路台2甲線「一線道吞噬」　21日搶通「單線雙向」

<