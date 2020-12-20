快訊／陽金公路台2甲線「一線道吞噬」　21日搶通「單線雙向」

記者郭世賢／新北報導

受連日大雨不斷侵襲影響，新北市金山區台2甲線8.4公里處、陽金公路往台北方向20日下午發生道路土石坍方崩落意外，持續有不斷崩塌現象，目前該路段已暫時「雙向封閉」。養護工程處景美工務段主任工程司范良鑫表示，目前擬定三階段搶修，21日上午先搶通「單線雙向」車道。

▲陽金公路台2甲線土石崩落，「路面吞噬路面」雙向道路緊急封閉。（圖／記者郭世賢攝，下同）

連日大雨！20日下午1時許新北市金山區台2甲線8.4公里處陽金公路往台北方向發生道路坍崩意外，路面嚴重龜裂，道路被吞噬近一線道。金山警接獲民眾通報後，速趕抵現場，立即聯絡金山區公所、交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段到場協助處理，並封閉雙向道路，避免發生交通意外。

交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段主任工程司范良鑫表示，因連日豪雨，造成台2甲線8.4公里處40公尺長路基缺口，目前擬定策略分三階段搶修，第一階段希望在21日早上搶通「單線雙向」車道，讓民眾可以上下班通勤及上學。

▲▼影響範圍120公尺，路基缺口40公尺、深60公尺。

范良鑫說，第二階段讓基礎保護措施，沿著邊坡落面加強坡角穩固；第三階段長期護建部分，目前路面缺口，由上做下來，大約60公尺深，要耗費長時間，民眾通行一定要受到更加明確的保障，這部分工法會再研議。他說，目前影響範圍120公尺，路基缺口40公尺、深60公尺。

目前雙向道路封閉，民眾經過請路段煩請繞道而行，避免發生交通意外，行駛陽金公路「皇家客運」無法通行，包括車輛完全無法通行。

▲交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段主任工程司范良鑫表示，21日早上搶通「單線雙向」車道。（圖／記者郭世賢翻攝）

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