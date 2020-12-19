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星宇首航飛抵台南　黃偉哲送限量聯名禮包超驚喜！

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▲台南市政府與星宇航空聯手，推出「台北-台南微旅行2.0航程」，市長黃偉哲親自至停機坪接機，並情歡迎首航飛抵台南的旅客，贈送「台南X星宇」聯名限定大禮包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府與星宇航空聯手，推出「台北-台南微旅行2.0航程」，市長黃偉哲親自至停機坪接機，並情歡迎首航飛抵台南的旅客，贈送「台南X星宇」聯名限定大禮包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府與星宇航空聯手，19日推出「台北-台南微旅行2.0航程」共4個航班，市長黃偉哲親自至停機坪接機，並於台南航空站出境大廳熱情歡迎首航飛抵台南旅客，特贈送「台南X星宇」聯名限定大禮包，並向全國朋友推薦從雲端鳥瞰府城別具特色與魅力，加上耶誕跨年活動與美食，絕對是難得且不容錯過的體驗。

▲台南市政府與星宇航空聯手，推出「台北-台南微旅行2.0航程」，市長黃偉哲親自至停機坪接機，並情歡迎首航飛抵台南的旅客，贈送「台南X星宇」聯名限定大禮包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，非常歡欣鼓舞迎接星宇航空在全台的第１班偽出國旅行班機，尤其星宇航空是國內最年輕且最有企圖心的航空公司，很高興能夠選擇台南作為全國第１站，期待前來的貴客都能喜歡台南的好山好水及美食，未來也期待跟星宇航空有更密切的合作，讓國人喜歡來台灣第一座城市台南遊玩。

▲台南市政府與星宇航空聯手，推出「台北-台南微旅行2.0航程」，市長黃偉哲親自至停機坪接機，並情歡迎首航飛抵台南的旅客，贈送「台南X星宇」聯名限定大禮包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

搭乘星宇航空雙城號的旅客，除了享受星宇航空全新A321NEO設施及特色飛機餐外，更可品嚐台南招牌80年老店銀波布丁，感受濃濃的台南味；飛抵台南後，市長黃偉哲特地親自到停機坪迎接貴客，並致贈首航貴賓「台南X星宇」聯名限定大禮包，在特製的合成帆布袋內，裝有台南限定月老知心軟糖，以及台南市政府與星宇航空聯名限量連得堂煎餅共三款圖案，還有台南限定成功啤酒，讓收到禮物的旅客們都直呼驚喜感受到台南滿滿的熱情。

▲台南市政府與星宇航空聯手，推出「台北-台南微旅行2.0航程」，市長黃偉哲親自至停機坪接機，並情歡迎首航飛抵台南的旅客，贈送「台南X星宇」聯名限定大禮包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南航空站也為了星宇航空首次飛抵台南，特地以航空界最尊榮的航線灑水柱儀式表示歡迎，並由市長黃偉哲、台南航空站主任楊益瑞及星宇航空執行長翟健華一同於出境大廳以剪綵儀式歡迎旅客，觀旅局長郭貞慧、亞洲航空副總經理趙晉賢與李中霖、KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民及市議員呂維胤、李啟維、沈震東等到場一同歡迎飛抵台南的貴客。

星宇航空執行長翟健華表示，選擇台南作為首航的第一站，其實意義非常重大，希望藉由微旅行讓來台南遊玩的旅客在搭飛機時可以找回出國的感覺。

「台北-台南微旅行2.0航程」另一個重頭戲，便是於桃園機場候機室舉辦充滿台南味的當紅國片「孤味」電影分享會，在該班機航程的娛樂系統中，獨家收錄多段孤味劇組拍攝的幕後花絮及演員訪談影片，並邀請「孤味」導演許承傑與粉絲分享在台南的成長點滴及拍攝歷程，且一同搭機前往台南，讓飛機上的旅客們對台南的歷史巷弄、人文風情期待不已。

觀旅局長郭貞慧表示，很期待透過和星宇航空的合作，能夠把台南往高端市場的發展邁向新的里程碑，也期待透過這次的結盟，讓旅客來到台南能夠有一個全新的體驗。

為了迎接今日搭乘雙城號的旅客，市府首創於台南航空站舉辦「台南物產X星宇小舖」特色市集，邀請風靡東京的霜淇淋始祖蜷尾家、頂級飲品日芳珍饌及獲得英國果醬比賽銀牌獎的甜玉軒與赤崁糖、吳萬春蜜餞、吳媽媽野生烏魚子蝦乾等知名在地排隊名店，讓往來旅客一次買齊人氣伴手禮。

目前台南正推出耶誕跨年系列活動，12月19日在永華市政中心西側廣場由田馥甄、周興哲、閻奕格等甜蜜開唱「浪漫情歌夜」，同地點26日邀請林宥嘉、瘦子、八三夭等帶來熱力四射的「搖滾嘻哈夜」，27日則在新營體育場由五堅情、翁立友、大支等一起嗨翻「青春流行夜」，31日再回到永華市政中心西側廣場由「少女時代」孝淵、張震嶽、魏如萱等一同開心跨年，台南12月活動相當精彩絕倫，市長黃偉哲歡迎大家一定要來瘋台南迎新年，留下非常美好的回憶。

▲台南市政府與星宇航空聯手，推出「台北-台南微旅行2.0航程」，市長黃偉哲親自至停機坪接機，並情歡迎首航飛抵台南的旅客，贈送「台南X星宇」聯名限定大禮包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲更進一步表示，台南購物節發票登錄抽獎倒數計時，目前消費登錄金額已突破53億元，歡迎大家在台南度過快樂假期的同時，消費越多越有機會抽中最大獎輕豪宅。

此外，還有聖誕夜快閃報佳音、關子嶺送夕陽迎新歲-跨年三部曲、龍崎光節-空山祭等特色活動也不容錯過，更有台南美食節推出「安心餐廳消費滿額抽」活動（2020/11/27-2021/01/14），只要在台南安心餐廳消費滿100元以上就可至活動官網登錄發票，每滿100元即有1組抽獎序號，消費越多越有機會抽中星級飯店住宿券等大獎，12月來台南旅遊就對了。

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