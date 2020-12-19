「爵士∙樂無限」音樂會活動　黃偉哲：國際級音樂饗宴令人沉醉

▲「爵士∙樂無限」音樂會，於永華市政中心西側廣場正式登場，來自荷蘭的Martin Hurkens、英國跨界歌手Mary-Jess以及台灣歌手王若琳、國家交響樂聯手獻藝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府主辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」的第3場活動「爵士∙樂無限」音樂會，18日晚上7時於永華市政中心西側廣場正式登場，來自荷蘭的Martin Hurkens、英國跨界歌手Mary-Jess以及台灣歌手王若琳、國家交響樂聯手獻藝。

台下來自全國各地的民眾聽得如癡如醉，頻喊安可，台南市長黃偉哲與民眾在星空下享受歌手天籟般的歌聲。市長黃偉哲表示，在這樣一個美好的禮拜五晚上，台南有好朋友Martin Hurkens，還有Mary-Jess在這裡，用他們美聲帶給大家一個美好的晚上，而我們現在能夠在這裡開唱辦活動，就是因為台灣的防疫工作做得好，剛剛他還在後台錄製一段影片給Martin Hurkens在荷蘭家鄉的市長，告訴荷蘭的市長，台灣能保持一切的生活如常，就是我們有3個防疫小技巧，戴口罩、勤洗手、和保持設交距離，他也希望大家維持這些好習慣，讓每個人都能健健康康、平平安安，19日開開心心繼續來聽田馥甄、周興哲唱歌。



「爵士∙樂無限」音樂會原定於億載金城以索票方式舉辦，但在公布卡司後，民眾反應過於熱烈，南市府順應民意將演唱地點更改至市府西側廣場，市府也貼心的準備數千張椅子，讓樂迷朋友能舒適的聆聽樂曲，不少熱情的歌迷更是在下午4、5點開始就到現場看歌手彩排，耐心的等待音樂會開始。





而為方便民眾，市府在廣場的南側安排了不少美食攤販，也在廣場周圍設置了許多流動廁所；交通方面更是提早規劃好管制計畫，不僅有行人徒步區、機汽車停車區，還動員了大批的警義交協助指揮交通，就是要讓民眾聽得盡興、玩得開心!





本次音樂會除了有國家交響樂(NSO)共襄盛舉南下演出外，更邀請來自荷蘭的達人秀冠軍Martin Hurkens，以及英國熱播電視劇《唐頓莊園》的主題曲演唱者、古典與流行跨界歌手Mary-Jess，還有台灣美聲歌手、曾獲得金曲多項獎項的得主王若琳輪番上陣，國家交響樂團(NSO)部分則有20名音樂好手加上5位重量級的爵士樂手同台演出精彩樂曲。



晚上演出的曲目，除了有邁爾士•戴維斯(Miles Davis)的《Four》、艾靈頓公爵(Duke Ellington)的《It don't mean the thing》等等爵士名曲之外，歌手王若琳也翻唱鄧麗君、美空雲雀、翁倩玉…等歌手跨越60到80年代的中、日、粵語經典情歌，迷幻樂風與現場NSO管弦樂交互融合，更增添音樂的空間與時代感。



被譽為英國樂壇「超級瑪莉」的Mary-Jess，特別為台南市民帶來「茉莉花」和「天黑黑」等大家耳熟能詳的中文歌曲，Martin Hurkens則演唱鄧麗君的名曲「月亮代表我的心」，讓現場民眾都忍不住一起低聲唱和。



台南市政府指出，19日在西側廣場還有田馥甄壓軸演出的浪漫情歌夜，鄰近活動現場部分交通道路將進行管制，請參與之民眾及用路人依照指揮改道，造成不便請市民朋友見諒。同時也溫馨提醒大家，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾活動前到網站填寫實聯制資訊（https://forms.gle/qggS5qGM4VtZwufA8），並戴口罩保障自己與他人安全。

推出不受年齡限制、人人都愛的Longchamp尼龍包

