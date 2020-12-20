-3.6°C低溫+水汽北移！初雪還沒來…玉山「今晨白頭」霜凍一片銀

▲玉山今雖未降下初雪，但山頂結霜凍成一片銀白。（圖／玉管處提供）

記者李忠憲、莊智勝／台北報導

受到熱帶低壓高層水氣影響，今（20日）水汽北移影響南台灣，再加上東北季風冷空氣南下影響，中央氣象局昨預估，今、明2天3500公尺以上高山有望降下初雪，其中又以今晚至明日這段時間降雪機率較大。根據位於玉山北峰、海拔3858公尺頂上的玉山觀測站資料，玉山今清晨出現最低溫為攝氏-3.6度，山上結霜凍成一片白，但仍未降下初雪。

中央氣象局指出，東北風目前仍持續增強，預計將影響到下周一，北部、東半部仍有陣雨，而今位於菲律賓西方海面的熱帶性低壓有望增強為今年第23號颱風「科羅旺」，熱帶低壓高層水汽逐漸北移增加，今起至明日中部山區與南部平地也會出現零星降雨。由於低溫再加上水汽增加，因此中央氣象局也預測，今、明2天玉山有望降下初雪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據玉山觀測站資料，昨入夜後溫度維持在攝氏-3度左右，今晨6時40分出現最低溫為-3.6度，山頂也因結霜被凍成一片銀白，但隨著太陽逐漸露臉，高山地區也逐漸回溫，上午9時30分氣溫即來到0度，隨後中午11時30分更出現6.3度高溫。

對於玉山降雪與否，玉管處稍早表示，玉山今天清晨只有結霜、沒有下雪，雖然氣象報告說有降雪機會，但因低溫時間不夠長，因此今並未降下初雪；但期望賞雪的民眾也別氣餒，北移水汽的影響將於明日（周一）較為明顯，氣象局也推測今晚至明天降雪機率較高。

▼上午隨著太陽露臉，溫度逐漸回升。（圖／玉管處提供）