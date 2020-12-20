　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

-3.6°C低溫+水汽北移！初雪還沒來…玉山「今晨白頭」霜凍一片銀

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2020.12.20玉山未降下初雪，但山頂結霜凍成一片銀白。（圖／玉管處提供）

▲玉山今雖未降下初雪，但山頂結霜凍成一片銀白。（圖／玉管處提供）

記者李忠憲、莊智勝／台北報導

受到熱帶低壓高層水氣影響，今（20日）水汽北移影響南台灣，再加上東北季風冷空氣南下影響，中央氣象局昨預估，今、明2天3500公尺以上高山有望降下初雪，其中又以今晚至明日這段時間降雪機率較大。根據位於玉山北峰、海拔3858公尺頂上的玉山觀測站資料，玉山今清晨出現最低溫為攝氏-3.6度，山上結霜凍成一片白，但仍未降下初雪。

中央氣象局指出，東北風目前仍持續增強，預計將影響到下周一，北部、東半部仍有陣雨，而今位於菲律賓西方海面的熱帶性低壓有望增強為今年第23號颱風「科羅旺」，熱帶低壓高層水汽逐漸北移增加，今起至明日中部山區與南部平地也會出現零星降雨。由於低溫再加上水汽增加，因此中央氣象局也預測，今、明2天玉山有望降下初雪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據玉山觀測站資料，昨入夜後溫度維持在攝氏-3度左右，今晨6時40分出現最低溫為-3.6度，山頂也因結霜被凍成一片銀白，但隨著太陽逐漸露臉，高山地區也逐漸回溫，上午9時30分氣溫即來到0度，隨後中午11時30分更出現6.3度高溫。

對於玉山降雪與否，玉管處稍早表示，玉山今天清晨只有結霜、沒有下雪，雖然氣象報告說有降雪機會，但因低溫時間不夠長，因此今並未降下初雪；但期望賞雪的民眾也別氣餒，北移水汽的影響將於明日（周一）較為明顯，氣象局也推測今晚至明天降雪機率較高。

▼上午隨著太陽露臉，溫度逐漸回升。（圖／玉管處提供）

▲▼2020.12.20玉山未降下初雪，但山頂結霜凍成一片銀白。（圖／玉管處提供）

▲▼2020.12.20玉山未降下初雪，但山頂結霜凍成一片銀白。（圖／玉管處提供）

▲▼2020.12.20玉山未降下初雪，但山頂結霜凍成一片銀白。（圖／玉管處提供）

ET快訊
桃機旁工廠爆炸大火　機場跑道上全是濃濃黑煙
Netflix壞了！　一直轉圈圈無法進入
剛退休一個月　前南科管理局長逝世享壽62歲
快訊／桃園機場旁大爆炸！　巨響連淡水都聽到
1片葉子賣46萬！　他只賣3片爽賺上百萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園1工廠大火濃煙竄天際桃機現況曝　航班目前正常起降

LIVE／確診+3、染疫女機師59接觸者疫調今出爐　指揮中心最新說明

50年前被幫助⋯他變成「長腿叔叔」當認養人20年　3人同框超暖

快訊／台鐵菁桐開往猴硐小轎車侵入被撞　7站延誤受影響

-3.6°C低溫+水汽北移！初雪還沒來…玉山「今晨白頭」霜凍一片銀

台中抽查湯圓、芋圓名店　80件產品檢驗結果出爐

回顧2020年台灣豬5大事件！萊豬準備要來了、成功脫離口蹄疫疫區

南迴鐵路電氣化通車首班往台東　林佳龍：打造環島6小時生活圈

3歲童「阿姨後面有一估倫」　她衝去收驚：還真的有！再也不視訊

租屋族學起來！「電鍋煮湯圓」只要3步驟：Q彈不破皮…包餡也可以

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身　警查獲3行動硬碟

桃園1工廠大火濃煙竄天際桃機現況曝　航班目前正常起降

LIVE／確診+3、染疫女機師59接觸者疫調今出爐　指揮中心最新說明

50年前被幫助⋯他變成「長腿叔叔」當認養人20年　3人同框超暖

快訊／台鐵菁桐開往猴硐小轎車侵入被撞　7站延誤受影響

-3.6°C低溫+水汽北移！初雪還沒來…玉山「今晨白頭」霜凍一片銀

台中抽查湯圓、芋圓名店　80件產品檢驗結果出爐

回顧2020年台灣豬5大事件！萊豬準備要來了、成功脫離口蹄疫疫區

南迴鐵路電氣化通車首班往台東　林佳龍：打造環島6小時生活圈

3歲童「阿姨後面有一估倫」　她衝去收驚：還真的有！再也不視訊

租屋族學起來！「電鍋煮湯圓」只要3步驟：Q彈不破皮…包餡也可以

鞋子破洞補了無數次捨不得丟　截肢嬤獲新鞋笑開懷

瘦子玩笑開大了！ 結果餐廳「被給一顆星」揪正還是GG…發文急求救

聖誕交換禮物好難？500元就能買到高顏值又實用的美妝清單

陳妍希「肉臉消風」四肢變超細！　最新45秒超瘦片曝光

上游廠商落跑！下游幫蓋北流「領不到錢」　柯文哲：工程最怕的問題

快訊／持不雅片恐嚇球星！劉嫌桃園羈押庭遭駁回　已拘提抵北檢

約會林映唯被拍...又爆和孫芸芸愛女「不單純」！　周興哲罕見動怒回應

桃園1工廠大火濃煙竄天際桃機現況曝　航班目前正常起降

南迴最後一哩路達成　蔡英文：縮短往來台東、屏東車程

侯友宜前進女校體驗實習家庭課　小露廚藝自爆「在家都負責洗碗」

生活熱門新聞

科羅旺最快今成颱　全台周一變天！清晨11.8度新低溫

禮物抽到「電腦螢幕」超爽！他拆開1秒墜地獄

張爸與他的一千個帳號　張文政

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

外送員撞見全裸　他Whoscall竟被改名

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

小孩感冒不要就醫吃藥？網紅醫師打臉

點奶茶備註珍珠少！店家回1句尷尬又貼心

女童留長髮　園方未過問直接剪掉

把老闆當廚師！天兵工讀生問：哥做多久了？　正職開罵

YouTube強制所有影片「插入廣告」！網全罵翻

三重蘆洲現神秘「紅背心阿姨」　當地人發毛

更多熱門

相關新聞

科羅旺最快今成颱　全台周一變天！清晨11.8度新低溫

科羅旺最快今成颱　全台周一變天！清晨11.8度新低溫

中央氣象局觀測，今天（20日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣公館的11.8度，再創下今年入冬新低溫。氣象局預報員葉致均表示，位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，今天有機會增強為今年第23號颱風「科羅旺」（Krovanh），周一全台都有降雨機率。氣象專家吳德榮則說，周一晨起西半部由南而北皆有降雨機率，高山（3500米以上）水氣足、氣溫夠低，有飄「入冬初雪」的機率。

北台灣大雨特報　一路下到28日

北台灣大雨特報　一路下到28日

更大雨炸4天！跨年恐冷氣團急凍

更大雨炸4天！跨年恐冷氣團急凍

日本新潟群馬迎「史上最強降雪」

日本新潟群馬迎「史上最強降雪」

快輸入這三組關鍵字！LINE聖誕特效登場　虛擬人像也有聖誕造型

快輸入這三組關鍵字！LINE聖誕特效登場　虛擬人像也有聖誕造型

關鍵字：

玉山降雪下雪氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

陳建州一聽「范瑋琪聲音」　籃球場上哭翻！

考照魔王題！「汽機車到路口誰該禮讓」　超過一半答錯

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

中將忘了一箱肉！ 車神小兵20分新店到苗栗

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面