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台中女闖紅燈在斑馬線上「跳恰恰」　騎士閃她慘摔...還要吃罰單

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記者白珈陽／台中報導

台中市一中商圈19日發生一起交通意外，一名身穿白色上衣的女子行經三民路與育才街口的斑馬線時，疑似違反交通號誌，造成一名綠燈通行的機車騎士為閃避該女子不慎摔車倒地，整起過程被民眾拍下影片PO上臉書社團，究竟是行人或是騎士責任較大？引起網友熱議。

▲▼ 。（圖／擷取自臉書社團《八卦村行車紀錄器影片上傳中心》）

▲白衣女闖紅燈，造成騎士不慎自摔。（圖／擷取自臉書社團《八卦村行車紀錄器影片上傳中心》）

有民眾昨日於臉書社團《八卦村行車紀錄器影片上傳中心》貼出一段影片，一名身穿白色上衣、牛仔褲的女子，疑闖紅燈走在斑馬線上，走到一半時，她看見一輛機車欲綠燈起步通行，便往後退了2步、又往前踏了1步，該名騎士為閃躲女子不慎連人帶車摔至約5公尺外。

針對事故肇事責任歸屬，引起網友熱議。有網友表示「這行人有夠三寶，都沒在注意路況，早晚被收掉」、「那女的是在跳恰恰？」，認為行人該遵守交通號誌；但也有網友認為，「機車問題比較大，是鬼遮眼嗎？只看綠燈就衝，沒看到人？」

台中市第二警分局交通隊調查，這起事故發生於19日北區三民路與育才街口，行人由育才街往中科路方向行走，機車係往育才北路方向行駛，行人疑似違反交通號誌，造成騎士自摔，未發生碰撞。警方指出，該起事故未接獲報案，根據影像初判，行人違反號誌事實較為明確，此部分可處300元罰鍰；機車未禮讓行人則可處1200元至3600元罰鍰，呼籲用路人行車須注意路況，以免發生意外。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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